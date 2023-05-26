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【即食雞胸】市民：方便又健康 VS 濃味兼嚡口

商業 09:20 2023/05/26

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即食雞胸感覺健康，但市民對產品感受兩極，受訪市民黃小姐表示，為方便放工後煮食而開始買即食雞胸，每月約花400元；但亦有受訪市民試食後，覺得口感麻麻。

【即食雞胸】口味多元化　放健身中心全天候出售

市民黃小姐在疫情期間發現有即食雞胸，有時在家工作太忙時，會和家人即開即食，感覺比吃罐頭更健康。「當時透過網上平台入貨，後來發現味道及品牌愈來愈多。」疫後她回到辦公室工作，晚上更頻繁以即食雞胸炒菜。「現時每月入貨兩次，月花約400元，主要買原味或海鹽味，花費比疫下更多。」

從事文職的Danny 久不久都會買即食雞胸，「我覺得很方便，隨時從雪櫃拿出來就可以吃」，他每月約花300元購買，喜歡吃已調味的產品，「我喜歡吃韓式調味，有肉絲、香腸等，這些因為不是一大塊，又或肉質已經過處理，所以吃起來不會嚡，我覺得味道不錯，吃雞胸感覺上也較健康。」

味道太濃印象一般

自僱人士Kelvin Leung（下圖）平時很著重健康生活，喜歡戶外行山、做伸展運動和慢跑等，同時亦重視均衡飲食，「如果今餐吃得多，下一餐就會吃少一點，盡量每餐都節制」，他表示試過在美食展試食即食雞胸，但感覺一般，「因為味道較淡，質感也不像真雞肉」，他平日會煮飯，情願自己買雞胸肉加少許調味來清蒸，「始終怕即食食品的調味及化學元素多，自己煮可以控制味道及油鹽。」

教師Charity Chan自言很注重健康，「之前因為減肥見過營養師，對方建議我吃少油、少汁及少甜的東西」，她成功減去12磅後想繼續保持體態，所以仍相當忍口，並會每周運動2、3次，跳舞、行山，又或以行路代替坐車等等，「我都有試過即食雞胸，但印象一般」，在便利店買過的質感像「柴皮」，其他又味道太濃烈，並不符合她的飲食標準。

Charity每早都會吃兩隻雞蛋補充蛋白質，本來想以即食雞胸做代替品，但由於體驗一般，她坦言要朋友吃過覺得好吃，介紹她買才會再次嘗試。

【黃鴨熱潮】Rubber Duck深受歡迎　全球經濟效益大

本報記者：歐陽佩

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