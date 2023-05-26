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【即食雞胸】口味多元化　放健身中心全天候出售

商業 09:10 2023/05/26

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經過3年疫情，不少人都更著重健康，有代理商就看中即食雞胸的市場，瞄準健身及減肥人士等目標顧客，於健身中心及OL集中地擺放自助售賣機，出售不同口味的即食雞胸，實行24小時搶客，料夏季訂單會增加3成。

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疫下定單增4倍

韓國即食雞胸Rankingdak香港總代理負責人Anthony Li於2018年將產品引入香港，「當時其他國家都有出售即食雞胸，但香港卻沒有」，由於產品味道和種類多樣化，他們試食後覺得很有信心，故陸續引入了40至50款即食雞胸，於超市、網上平台、凍肉店及健身中心等出售。

Rankingdak香港總代理負責人Anthony Li於2018年將產品引入香港。

疫前每天約有50至60個訂單，「疫下不少人在家工作，同時追求健康的生活，我們每天訂單增至200至250個，尤其是網上銷售，增加至整體生意額的6成」，疫後因為很多市民外遊，加上移民潮，Anthony坦言生意回落了1至2成。為了開拓客源，除了冷凍雞胸，2021年更引入室溫產品，一開即食更加方便，並於便利店上架。

Anthony稱現時本港約有30至40個即食雞胸牌子，競爭很大，「之前我們都有將產品放到24小時健身中心出售，但產品需要用凍櫃冷藏，晚上沒人手銷售」，故此他希望在今年第2或3季於健身中心增設10至20部自助售賣機，讓健身人士可以隨時買來吃，他表示今年有信心可以追回生意。

品牌現時有40至50款口味，於超市、網上平台、凍肉店及健身中心等出售。

料夏季銷售增3成

張浩賢（Joey）於2020年創立日本即食雞胸公司Japan Fitness Meal，「當時市面已有很多即食雞胸品牌，來自內地、泰國、台灣、韓國等，但香港人那麼愛日本，卻竟然沒日本即食雞胸出售，於是我就開始去談代理。」他出售的雞肉AMATAKE於日本自設農場，由雞蛋開始培育雞隻，不含激素、抗生素及防腐劑等，現在主力網上銷售，另外亦於金鐘租用舖位放置兩部自助售賣機，減低人力成本。

張浩賢（Joey）於2020年創立日本即食雞胸公司Japan Fitness Meal。

品牌目標消費群為20至45歲年輕人，「健康意志高、追求高質食物又懶煮的人」，現時客戶中有6成是女性，4成是男性，部分屬減肥人士，Joey表示，即食雞胸在日本由來已久，不過香港卻只興起幾年，需要教育客戶如何去吃，「最好的食法是解凍即食，因為『叮』過會太乾」，如果不慣吃凍，亦可以用熱水去浸暖。

品牌於金鐘租用舖位放置兩部自助售賣機，減低人力成本。

夏天將至，市民更愛凍食，Joey預期銷售會有2至3成增長，他亦會趁機推出優惠谷銷量，「4月起我們會推出更多獨家新口味，如薄餅、芥辣蜜糖等，給客人新鮮感。」他的目標是今年多開拓零售市場，增加5至10部自助售賣機，提升客源及口碑，刺激銷路。

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