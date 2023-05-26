【跑呀跑，跑咗去邊？@iM網欄】adidas精英跑隊Speed Squad正式開操 主教練黃啟樂：一起突破PB

adidas 在上個月宣布成為香港馬拉松服裝贊助商後，不少跑手都期待明年比賽會有一番新的景象，而adidas品牌跑會亦隨即「回歸」，除即時有一連串的跑步活動供大眾參與之外，並特別成立Speed Squad精英跑隊，在剛過去的星期日（5月21日）在屯門嶺南大學運動場進行選拔，而獲選加入Speed Squad的精英跑手在昨晚（5月24日）進行首課訓練。

▲ Speed Squad昨晚在九龍灣運動場正式開操，展開為期16週的訓練。（除註明外，所有圖片由受訪者提供）

▲ adidas上月宣佈成為香港馬拉松服裝贊助伙伴，相信不少跑手都對「大會tee」有一定期望。（圖片來源：adidas facebook專頁）

▲ adidas自上月起在各區不斷舉辦跑步活動，吸引不少跑手參加，透過出席累積分數更可換領adidas精美跑衫。（圖片來源：adidas Runners Hong Kong facebook公開群組）

Speed Squad主教練、2022年香港馬拉松半馬男子組冠軍黃啟樂接受訪問，他表示今次Speed Squad的招募反應熱烈，在報名期內共收到過百份報名表格，最終根據參加者的跑步經驗、對跑步熱誠等多方面因素挑選了40多位參加 Speed Squad 星期日的選拔。當天選拔包括分男女組別進行 5000米測試賽以及簡短的面試，從整體作出考量，最終挑選20名精英。「選拔當天天氣的確比想像更濕熱，但對跑手都係一個考驗，從中觀察他們耐熱能力、節奏掌握能力等，因為他們都需要在炎熱的夏季準備9至10月的全馬比賽，十分不容易。今次挑選過程好困難，因為大部份嘅參加者都對跑步好有熱誠，所以特別難作出取捨。在挑選當日5,000米測試，無論男女子跑手都順利完成，衷心感受到他們的鬥志。」而入選Speed Squad的其中一個條件，就是要在9至10月參加一場全馬的比賽。

▲ 黃啟樂為Speed Squad的主教練。

▲ 在Speed Squad選拔當天，黃啟樂帶領跑手進行熱身。

黃啟樂相信每個人每個跑手都有無限可能，Speed Squad 希望組合一班能擦出最大火花的跑手，更加著緊跑手們對「團隊」的需要性，就像黃啟樂其中一個跑團TeamSOLO的理念，所以在今次選拔，成績並非唯一考慮因素，阿樂亦十分期待Speed Squad成員的未來表現。

▲ 參與Speed Squad選拔的男選手在炎熱天氣下進行5,000米測試。

▲ 女選手亦要挑戰5,000米，施展渾身解數。

黃啟樂進一步闡釋TeamSOLO理念及在今次Speed Squad的角色：「TeamSOLO的意思是 We Run SOLO as A Team，即係話雖然跑步係一項個人運動，但係背後係成個團隊的支援才會有成績。Speed Squad 都係一樣，我只係 Speed Squad主教練，TeamSOLO其他成員都會在 Speed Squad 入面擔當不同崗位，當然還有品牌 Adidas的贊助，以及我們經理人Nick做統籌，才可以將 Speed Squad的訓練做得好及做得專業。好高興 TeamSOLO有今次機會負責 Speed Squad訓練，希望大家可以一齊進步。」

黃啟樂特別提到TeamSOLO成員Tom（鄭澤塘） 及 Vincent（陳鎮榮）是十分年輕的運動員及助教，兩位充滿熱誠、責任感及學習能力，雖然對全馬經驗略淺，但希望他們亦能在Speed Squad裡與跑手們一起成長。

▲ 黃啟樂與TeamSOLO成員在選拔當天一起擔任不同崗位，包括計時及面試。

▲ 面試過程一絲不苟。

至於未來十六週的訓練內容，黃啟樂指在夏季下安排訓練，無論對運動員或教練都是極大挑戰，因為炎熱天氣下體力消耗較快及影響訓練效率，所以訓練與秋冬季有分別，亦要無時無刻因應天氣變化去調整課表。阿樂指自己擁有在2021年夏季準備香港馬拉松的經驗，對課程編排有一定幫助。他指未來數月Speed Squad會為每名成員安排度身課表，同時配合技術的調整及肌力的訓練，注入更多嶄新新元素，助跑手們突破個人最佳時間，一起PB!「我亦會鼓勵跑手積極俾feedback及互相交流，Speed Squad無快慢及上下的關係，希望做到一隊真正的Team!」

不少跑手都覺得今次Speed Squad正是衝著明年香港馬拉松而來，黃啟樂指自己作為 adidas運動員對於品牌成為香港馬拉松的贊助品牌感到開心，未來更加要努力做好自己，跑出更快時間及成績。他又指其實adidas 在世界不同城市都有Speed Squad活動，而adidas香港亦曾在2017-2019年舉辦過，目標是協助跑手挑戰更佳的個人成績，所以與香港馬拉松沒有直接關係，但當然希望參加者能夠在主場造出PB 時間。

個人比賽方面，黃啟樂指過去一年經歷漫長的賽季，十個月內共有八場比賽，而五月捷克的布拉格馬拉松創下PB 2:25:32後，暫時為賽季暫時畫上句號。阿樂指與教練團隊及經理人商量過後，目前最重要是休息，無論生理及心理上都要好好休息，才可以為下個賽季做好準備。

▲ 跑完布拉格馬拉松，黃啟樂將會稍作休息，好好迎接下個跑季。

作者_Clayton Lauw（劉茸）簡介: 跑齡10多年的傳訊公關，跑咗20個馬拉松，辛苦跑來志在食，所以易肥難瘦，每次增磅都係跑步的推動力，2020年5月有幸成為虛擬跑步比賽「Runner’s World HK V-Run 2020」男子公開組冠軍

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