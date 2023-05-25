【美團業績】美團管理層：消費需求復甦趁機加大用戶激勵　次季起外賣訂單、到店酒旅GTV增速加快

▲ 【美團業績】美團管理層：宏觀消費復甦趁機加大用戶激勵 次季外賣訂單、到店酒旅GTV增速加快

內地消費復甦，生活服務平台美團 （03690） 上季趁機轉守為攻，加強用戶激勵措施，美團首席執行官王興在電話會議上稱，隨着本地服務市場進一步復甦，平台會繼續豐富供給並深化用戶滲透率，強調提高交易頻率是未來重要增長動力。

王興指出，美團去年戰略性減少用戶獲取預算，然而疫情結束後，觀察到消費者對本地服務需求強勁，故美團加大用戶激勵措施，並透露美團日活躍用戶（Daily Active User，DAU）曾在4月兩度創新高，強調非常有信心短期內繼續增加交易用戶規模、交易頻率，以及用戶的總生命周期價值。

試推營銷新方法刺激業務

美團首季起陸續試推多種營銷新方法，王興稱，美團數月前開始利用直播、短視頻、以及特賣將用戶引流至商家想要推廣的產品，幫助商家打造暢銷產品，有別於以住以基於商店（Shop）作定期營銷促銷。

王興舉例指，美團4月更新月度營銷活動「神券節」，4月18日活動當日外賣訂單量按年增長50%，DAU按年增長75%，5月18日「神券節」優惠品類擴展至非食品，參與商家再次取得顯著增長，未來會為商家提供更多具流量以及視覺吸引力的營銷工具。

4月外賣訂單量增速進一步加快

美團首季即時配送訂單按年增長14.9%，王興表示，3月外賣訂單量按年增長逾20%，4月份增速進一步加快。他提到，由於經濟復甦，以及平台持續支持商家網上運營及開張新店，4月新店數目按年增長25%。

王興特別提到，連鎖餐廳及優質餐廳對消費復甦的反應更快，並較迅速增加新店，而中小餐廳在新店方面也開始迎頭趕上，認為所有價格區間的外賣供應均現強勁復甦。

到店酒旅續受惠消費復甦 將增加激勵措施

王興表示，次季到店、酒店及旅遊業務同樣受益於強勁需求，保持強勁按年增長，尤其五一勞動節期間，相關GTV按年增長200%。

王興表示，美團會繼續鞏固競爭優勢的措施，優化及豐富產品業態，同時降低商家網上營銷解決方案門檻，並根據商家層級，推出全新商家激勵計劃。王興表示，美團也積極探索新流量獲取渠道，包括可能與微信及短視頻平台等合作，拓寬分銷渠道。

王興指出，到店、酒店及旅遊業務次季將繼續受惠消費復甦，公司會通過推出更多視頻內容以及投放資源予商家，提高消費者心智份額，刺激GTV增速，雖然增加激勵措施將影響其營業利潤率，但強調這些投資對業務長遠增長屬必要。

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記者：李哲毅