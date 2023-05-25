【新股IPO】宏信建發9930首日掛牌跌29% 收市報3.21元 一手帳面蝕1310元

由遠東宏信(03360)分拆上市的中國設備營運服務提供商宏信建發(09930)首日掛牌，該股低開27.9%，低見3.13元，收市報3.21元，較招股價4.52元跌29%；以每手1,000股計，每手帳面蝕1,310元。





【同場加映】青姐話：波動市 考理智

【延伸閱讀】聯通季績： 中聯通首季多賺逾11% 創同期新高 績後股價回吐逾2%，請按【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

宏信建發以招股價下限4.52元定價，其招股價範圍介乎4.52至4.8元；香港公開發售部分認購不足，僅錄得0.12倍認購，一手中籤率100%，人人有份。聯席保薦人為華泰國際、花旗、招銀國際及星展。

【同場加映】溫股知新：港股未見起色 繼續專注業績

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

記者： 張以正