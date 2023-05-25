【新股IPO】易點雲2416掛牌微跌3% 收市報9.88元 每手帳面蝕155元

內地辦公IT綜合解決方案供應商易點雲(02416) 周五掛牌，低開7.2%，收市報9.88元，較招股價10.19元跌3%；以每手500股計，一手帳面蝕155元。





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易點雲是次於全球發售5,857.5萬股，香港公開發售部分認購不足，僅錄0.35倍認購。該股以接近招股價下限10.19元定價，其招股價範圍介乎10至12元；中籤率100%。中金公司為獨家保薦人。

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記者：張以正