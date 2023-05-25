【新股IPO】巨星傳奇擬下周招股 去年純利按年升約38%

消息指，台灣藝人周杰倫母親葉惠美有份創辦的知識產權(IP)管理及營運公司巨星傳奇，已通過港交所上市聆訊，並擬於於下周起招股，預計6月中旬掛牌；民銀資本為獨家保薦人。



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根據巨星傳奇初步招股文件顯示，公司主要從事新零售及IP創造與營運業務；去年收入為3.4億元人民幣，按年減少約5.8%，純利達6,038萬元人民幣，按年升約38%。

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記者：張以正