【帶你睇盤】毗鄰城門河興建　靜中帶旺　沙田三房靚裝居屋叫價648萬

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二手樓市交投略為轉慢，不少上車客趁機尋找筍盤入市。今次利嘉閣介紹屋苑為愉城苑，是沙田的老牌居屋，與新城市廣場僅一河之隔，最大賣點是鄰近城門河興建，屬區內靜中帶旺的樓盤。
放盤單位為愉城苑D座低層7室，實用面積551平方呎，三房間隔，現叫價648萬元（最後更新日期：5月25日），實用呎價約11,760元。從相片可見，單位有靚裝，可即買即住。
|放盤單位
|愉城苑D座低層7室（物業編號：BF84580299）
|實用面積
|551平方呎
|間隔
|三房
|叫價
|648萬元（最後更新日期：5月25日）
|賣點
|
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註︰
以上資料由利嘉閣地產提供，放盤叫價及詳細情況以該行網站為準。
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撰文 : 黃卓賢