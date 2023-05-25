【帶你睇盤】毗鄰城門河興建　靜中帶旺　沙田三房靚裝居屋叫價648萬

二手樓市交投略為轉慢，不少上車客趁機尋找筍盤入市。今次利嘉閣介紹屋苑為愉城苑，是沙田的老牌居屋，與新城市廣場僅一河之隔，最大賣點是鄰近城門河興建，屬區內靜中帶旺的樓盤。

放盤單位為愉城苑D座低層7室，實用面積551平方呎，三房間隔，現叫價648萬元（最後更新日期：5月25日），實用呎價約11,760元。從相片可見，單位有靚裝，可即買即住。

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放盤單位 愉城苑D座低層7室（物業編號：BF84580299） 實用面積 551平方呎 間隔 三房 叫價 648萬元（最後更新日期：5月25日） 賣點 屋苑罕有放盤。

雅緻新裝修，即買即住。

間隔四正實用，廚房寛敞。

首期低至65萬。

鄰近城門河，距離港鐵沙田圍站只需數分鐘步程。

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