  • 27°C
香港時間 : 2023525日 (週四) 21:23
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【帶你睇盤】毗鄰城門河興建　靜中帶旺　沙田三房靚裝居屋叫價648萬

股樓投資 21:12 2023/05/25

分享：

分享：

二手樓市交投略為轉慢，不少上車客趁機尋找筍盤入市。今次利嘉閣介紹屋苑為愉城苑，是沙田的老牌居屋，與新城市廣場僅一河之隔，最大賣點是鄰近城門河興建，屬區內靜中帶旺的樓盤。 

放盤單位為愉城苑D座低層7室，實用面積551平方呎，三房間隔，現叫價648萬元（最後更新日期：5月25日），實用呎價約11,760元。從相片可見，單位有靚裝，可即買即住。 

    點擊圖片放大
    +7
    +6
放盤單位 愉城苑D座低層7室（物業編號：BF84580299）
實用面積 551平方呎
間隔 三房
叫價 648萬元（最後更新日期：5月25日）
賣點
  • 屋苑罕有放盤。
  • 雅緻新裝修，即買即住。
  • 間隔四正實用，廚房寛敞。
  • 首期低至65萬。
  • 鄰近城門河，距離港鐵沙田圍站只需數分鐘步程。

同場加映【溫股知新】港股未見起色 繼續專注業績

溫股知新
【溫股知新】港股未見起色 繼續專注業績

以上放盤的詳情，請click入以下連結聯絡有關代理︰ 

https://bit.ly/3IBTziM

註︰ 

以上資料由利嘉閣地產提供，放盤叫價及詳細情況以該行網站為準。  

投資涉及風險，讀者投資前務請運用個人獨立思考作出決策。對於任何資料錯誤或因此招致損失，一概與《iMoney智富雜誌》、編者及作者無關。

同場加映【青姐話】波動市 考理智

青姐話
【青姐話】波動市 考理智

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

開啟hket App，閱讀全文

撰文 : 黃卓賢

居屋 愉城苑 利嘉閣

下一篇文章

【業績速報】網易首季賺67.54億 升47.8%勝預期 遊戲收入增7.6% 《逆水寒》6月底推出
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【假日好去處】天文台3月25及26日開放日免費參觀 網上登記即可索取四張入場券【附登記連結】
【假日好去處】天文台3月25及26日開放日免費參觀 網上登記即可索取四張入場券【附登記連結】
【移民英國】料今年移民人數達70萬破記錄　英國將限制向留學生發出親屬簽證
【移民英國】料今年移民人數達70萬破記錄　英國將限制向留學生發出親屬簽證
【好去處】日本「國民家品店」NITORI 首間旗艦店進駐MegaBox 佔地2萬呎 貨品種類逾5500件
【好去處】日本「國民家品店」NITORI 首間旗艦店進駐MegaBox 佔地2萬呎 貨品種類逾5500件
MIRROR 6子 SOLO演唱會 每成員首場為MIRO場 留7成予會員訂購
MIRROR 6子 SOLO演唱會 每成員首場為MIRO場 留7成予會員訂購
【創智銓薈@iM網欄】不再怕中暑 工人安全大升級
【創智銓薈@iM網欄】不再怕中暑 工人安全大升級
區內退休人士鍾情屋苑環境寧靜　382萬一筆過買新圍苑兩房
區內退休人士鍾情屋苑環境寧靜　382萬一筆過買新圍苑兩房
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款