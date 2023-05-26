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有盈退休：買股票可以「渣都無」

名人薈萃 00:15 2023/05/26

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近年，愈來愈多人跟筆者學理財。記住，筆者與人分享的，只是理財，絕非發財！投資者個個造夢想發達，結果，10個有10個，肯定願望落空。因為金融產品市場，極似馬場，你一參與，就肯定損失了近兩成本金。


投注賽馬的，未開賽已被抽搏彩稅、慈善捐款及馬會行政費。普羅馬迷重想贏？別儍了！你「在光幕後人狂黑」，他們可以直接或間接操控賽果。故此，在客觀大形勢之下，早注定馬迷中長綫必輸！要是短綫的話，只能希望贏一兩次！這就是最基本的或然率。

【青姐話】波動市 考理智

青姐話
【青姐話】波動市 考理智


做足門面 引人入局
買金融產品也如是，無論是股票、債券、基金、期貨……全部有人「做莊」。這班人，為何要這樣做？閒來無事幹？說穿了，正因此乃他們的工作。開工當然為賺錢！意即，設計這樣多金融產品出來，目的只有一個——賺散戶的錢！這正正是整個局的本質（Nature）！。


他們不單只要僱人，又要營運經費，還要租「靚靚」海景辦公室，更要重本裝修到金碧輝煌。何解？因要讓你覺得他們的機構「好掂」。投資顧問（引人入局者），無論男女，例必「身光頸靚」滿身名牌，如像「成功人士」。


跟筆者學理財的，第一鐵律要認清假象——切勿買任何商營機構推出的金融產品。因為，一買即變「水魚」，先被劏最少兩成本金！要買的話，就只買政府發行的債券及年金。因為政府絕不會賺市民錢，反之，純為「益」小市民，透過不同金融產品派錢。

【溫股知新】港股未見起色 繼續專注業績

溫股知新
【溫股知新】港股未見起色 繼續專注業績


十足了解 方可投資
在理財課程中，筆者又發覺大部分散戶都持有多隻股票，但卻對上市公司的產品質素、市場前景、管理層能力、競爭形勢、大股東誠信……全沒研究，只胡亂閱讀幾個專欄或在電台電視，聽見人說就用幾至幾十萬元去「投資」。


更多人買股票，虧本不懂（或不肯）止蝕，「變渣都冇咁滯」。例如有一位正是持有通達集團（00698）。此股曾經創造了一個與華為及諾基亞夥拍做機殼的故事。股票一度炒上近3元，如今只得不足一毫子。唉！股市險惡，大鱷如麻，學費好貴 ！

欄名：有盈退休

撰文：曾智華（Luke Sir） 一代資深傳媒人，前電台名嘴、監製、節目發展總監、財經專欄作者等。現職退休自由人，閒時寫作，飲食旅行嘆世界，笑談豐盛人生下半場。著有《有盈退休》、《快樂退休》、《拖住老婆去旅行》、《肥碌食住遊台中》。

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責任編輯：陳詠妍

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