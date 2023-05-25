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【業績速報】網易首季賺67.54億 升47.8%勝預期 遊戲收入增7.6% 《逆水寒》6月底推出

股樓投資 19:54 2023/05/25

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網易（09999）公布，截至今年3月底止，首季淨利潤67.54億元（人民幣，下同），按年增長53.7%；非公認會計準則下淨利潤達75.66億元，按年升47.8%，兩者均勝市場預期。期內收入250.46億元，按年增長6.3%，並派發季度股息9.3美仙，或每股美國存託股46.5美仙。

網易今日（25日）股價跟隨大市回落，收報130.5元，跌0.9%；截至晚上7時半，網易美股盤前84.5美元，升1.2%。

期內，遊戲及相關增值服務淨收入按年升7.6%至201 億元，其中，來自在綫遊戲的淨收入佔遊戲及相關增值服務淨收入的92.7%，而來自於手遊的淨收入佔在綫遊戲淨收入的72.3%。

延伸閱讀：【收息股】 滙豐研究：中國經濟復甦不均衡 關注優質收息股（附11隻推介股） 【見下頁

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創新及其他業務淨收入升12.8%至19億元。不過，有道淨收入則跌3.1%至12億元，雲音樂淨收入也跌5.2%至20億元。

網易透露，旗下《逆水寒》手遊將於6月30日推出，《哈利波特：魔法覺醒》海外版將於今年夏季推出，而熱門作品《蛋仔派對》也有計劃進軍海外市場，年來將推出多款矚目遊戲新品。

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記者：李兆明

 

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