【滙豐 5】 滙豐考慮出售或精簡12個市場業務 集中擴展亞洲市場

滙豐控股（00005）財務總監艾橋智（Georges Elhedery）接受外媒訪問時表示，為加強聚焦於亞洲擴展，正考慮退出部分國家的業務，包括考慮出售或精簡12個有貸款業務的國家，但未有透露確實的地區和退出的時間表。股價周五（25日）收報58.35元，跌1.5%，成交額10.6億元。

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去年滙豐的亞洲業務貢獻78%除稅前利潤，大股東中國平安（02318）過去亦積極推動匯豐分拆亞洲業務。艾橋智指，其中一些市場的進展較其他市場慢，目前正在評估這些市場業務，規模未足以大至影響整體銀行的業務，惟該行期望透過執行評估結果，幫助匯豐將業務轉向亞洲。

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不過，他表明，墨西哥市場不在考慮退出之列，因當地業務表現良好，《美墨加貿易協定》與「中國加一」（在中國內地以外另找生產基地）策略均支持滙豐在當地業務增長，而且集團在墨西哥的零售客戶中，7成是透過服務跨國企業僱員而取得，與他們的批發銀行業務有強大協同效應。

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記者：郭秀慧

