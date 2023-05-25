【MPF】積金評級：5月強積金人均蝕4700元

積金評級表示，預計強積金在今年將錄得第3個月的投資虧損，截至5月22日的平均投資虧損約為0.51%。5月份的投資虧損總額估計約為219億元，或相等於469萬名成員平均虧損約4,700元，令今年至今的平均累計投資收益下跌至約2,800元。

目前預計截至5月底，強積金總資產約為10,880億元，相等於469萬名成員的平均帳戶結餘約為231,900元（計入5月份供款後，較上月跌約3,800元，而今年至今則累計增加約7,900元）。

強積金最大資產類別（佔22%市場份額）的「香港及中國股票基金」繼去年後仍是表現落後的資產類別，並預計在今年錄得第3個月的負回報。

積金評級主席叢川普指，5月似乎會為強積金成員帶來虧損，原因是投資者在應對通脹和加息等不確定性的同時，亦猜測美國債務上限談判的結果，投資者正在從市場中尋找方向。

他表示，儘管債務上限的不確定性給市場蒙上陰影，但5月份日本東證指數升至自1990年以來的最高位，這一里程碑給強積金成員上了重要一課。雖然股票被推薦給長線投資者，但它們可能會經歷較長時間表現不佳的時期，以日本股市33年時間為例，這凸顯了投資組合多元化的重要性。

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編輯：胡學能