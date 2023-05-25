  • 27°C
香港時間 : 2023525日 (週四) 19:48
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【MPF】積金評級：5月強積金人均蝕4700元

股市 19:08 2023/05/25

分享：

分享：

積金評級表示，預計強積金在今年將錄得第3個月的投資虧損，截至5月22日的平均投資虧損約為0.51%。5月份的投資虧損總額估計約為219億元，或相等於469萬名成員平均虧損約4,700元，令今年至今的平均累計投資收益下跌至約2,800元。

目前預計截至5月底，強積金總資產約為10,880億元，相等於469萬名成員的平均帳戶結餘約為231,900元（計入5月份供款後，較上月跌約3,800元，而今年至今則累計增加約7,900元）。

強積金最大資產類別（佔22%市場份額）的「香港及中國股票基金」繼去年後仍是表現落後的資產類別，並預計在今年錄得第3個月的負回報。

積金評級主席叢川普指，5月似乎會為強積金成員帶來虧損，原因是投資者在應對通脹和加息等不確定性的同時，亦猜測美國債務上限談判的結果，投資者正在從市場中尋找方向。

他表示，儘管債務上限的不確定性給市場蒙上陰影，但5月份日本東證指數升至自1990年以來的最高位，這一里程碑給強積金成員上了重要一課。雖然股票被推薦給長線投資者，但它們可能會經歷較長時間表現不佳的時期，以日本股市33年時間為例，這凸顯了投資組合多元化的重要性。

相關文章：

【MPF】BCT銀聯成爲景順強積金策略計劃保薦人、預期第四季生效　晉身全港5大MPF保薦人

編輯：胡學能

港股 股票 退休 強積金
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換高達$3000優惠券

立即領取

上一篇文章

【英國移民】英國2022年非歐盟移民急增至92.5萬　受香港及烏克蘭移民帶動

下一篇文章

【北水+恒指夜期】北水勁吸72億買盈富基金　恒指黃金比率守50%關口　下一關落在17692點（不斷更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【NFLX股價】Netflix擴大打擊共享帳號至台灣香港　發現非同住用戶額外收多少？如何定義？
【NFLX股價】Netflix擴大打擊共享帳號至台灣香港　發現非同住用戶額外收多少？如何定義？
【恒指夜期+ADR】夜期收市跌193點穿19000點　阿里美股穿80港元關（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市跌193點穿19000點　阿里美股穿80港元關（不斷更新）
【北水+恒指夜期】北水勁吸72億買盈富基金　恒指黃金比率守50%關口　下一關落在17692點（不斷更新）
【北水+恒指夜期】北水勁吸72億買盈富基金　恒指黃金比率守50%關口　下一關落在17692點（不斷更新）
【美股期貨】Nvidia績佳帶動納指期貨升近2%　美匯指數衝104關（不斷更新）
【美股期貨】Nvidia績佳帶動納指期貨升近2%　美匯指數衝104關（不斷更新）
【債務上限】麥卡錫加碼施壓：不要怪共和黨人　共和黨長周末不需留守國會等投票　一文看清最新進展（不斷更新）
【債務上限】麥卡錫加碼施壓：不要怪共和黨人　共和黨長周末不需留守國會等投票　一文看清最新進展（不斷更新）
【NVDA】Nvidia盤前升幅回順至23%、企穩370美元　AI需求推動業績勁超預期
【NVDA】Nvidia盤前升幅回順至23%、企穩370美元　AI需求推動業績勁超預期
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款