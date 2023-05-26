  • 27°C
香港時間 : 2023526日 (週五) 09:39
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

貝索斯或與女友簽世紀婚前協議 力保過萬億身家

環球社會熱點 08:05 2023/05/26

分享：

分享：

亞馬遜（Amazon）創辦人貝索斯（Jeff Bezos）早前傳出喜訊，被爆向女友桑切斯（Lauren Sanchez）求婚成功。貝索斯擁有過萬億港元身家，有指他會與桑切斯簽署婚前協議，被譽為有史以來最大規模的婚前協議。

美國外婆拒免費湊孫 網民力撐156元時薪要求 【下一頁】

貝索斯沒有與原配麥肯齊（MacKenzie Scott）簽署婚前協議，因此兩人2019年離婚時，麥肯齊估計分得4%亞馬遜股份，當時市值約380億美元（約2,964億港元）。

    點擊圖片放大
    +4
    +3

據《福布斯》（Forbes）估計，貝佐斯的淨資產為1,378億美元（約1.1萬億港元），為全球第三大富豪。

英雙層巴士撞橋車頂被削 逾十人需留醫 【下一頁】

外媒《Page Six》引述律師沃德（Brett Ward）認為，貝索斯現時的資產規模早已遠超他首次結婚時，因此婚前協議對他而言十分重要。

沃德認為貝索斯首段婚姻時沒有簽署婚前協議，今次更有可能會選擇婚前協議保障個人資產。

他建議貝索斯的婚前協議内容，可考慮以婚姻期限為掛鉤，向桑切斯提供固定款項，以換取對方放棄資產或配偶贍養費。

追蹤國際熱話，即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：鄭錦玲

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

網瘋傳美國防部大樓爆炸圖 證由AI生成 釀股市波動
2023/05/23
網瘋傳美國防部大樓爆炸圖 證由AI生成 釀股市波動
英電動車「隨處」充電 延長線被批「行人路殺手」
2023/05/23
英電動車「隨處」充電 延長線被批「行人路殺手」
美國外婆拒免費湊孫 網民力撐156元時薪要求
2023/05/23
美國外婆拒免費湊孫 網民力撐156元時薪要求
英雙層巴士撞橋車頂被削 逾十人需留醫
2023/05/22
英雙層巴士撞橋車頂被削 逾十人需留醫
奧地利「世界最美小鎮」奇招趕客 打卡聖地豎木板阻自拍
2023/05/22
奧地利「世界最美小鎮」奇招趕客 打卡聖地豎木板阻自拍

你可能感興趣

網瘋傳美國防部大樓爆炸圖 證由AI生成 釀股市波動
11:49 2023/05/23
網瘋傳美國防部大樓爆炸圖 證由AI生成 釀股市波動
英電動車「隨處」充電 延長線被批「行人路殺手」
08:05 2023/05/23
英電動車「隨處」充電 延長線被批「行人路殺手」
美國外婆拒免費湊孫 網民力撐156元時薪要求
09:05 2023/05/23
美國外婆拒免費湊孫 網民力撐156元時薪要求
網絡熱話 結婚 貝索斯 主播 Amazon 美國
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

特朗普擬發動媒體戰 集中火力攻擊德桑蒂斯
特朗普擬發動媒體戰 集中火力攻擊德桑蒂斯
搖滾天后Tina Turner因病離世 享年83歲
搖滾天后Tina Turner因病離世 享年83歲
【俄烏戰爭】俄指邊境親烏武裝分子用美製軍備 「瓦格納」折損2萬兵力（持續更新）
【俄烏戰爭】俄指邊境親烏武裝分子用美製軍備 「瓦格納」折損2萬兵力（持續更新）
英國逾3000學生向UCL索償 稱疫情和罷工影響學業
英國逾3000學生向UCL索償 稱疫情和罷工影響學業
英國去年淨移入60.6萬人 5.2萬港人持BNO移民
英國去年淨移入60.6萬人 5.2萬港人持BNO移民
澳洲男客廳放大魚缸養11條鯊魚 網民炮轟虐待動物
澳洲男客廳放大魚缸養11條鯊魚 網民炮轟虐待動物
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款