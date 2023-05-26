貝索斯或與女友簽世紀婚前協議 力保過萬億身家
環球社會熱點 08:05 2023/05/26
亞馬遜（Amazon）創辦人貝索斯（Jeff Bezos）早前傳出喜訊，被爆向女友桑切斯（Lauren Sanchez）求婚成功。貝索斯擁有過萬億港元身家，有指他會與桑切斯簽署婚前協議，被譽為有史以來最大規模的婚前協議。
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貝索斯沒有與原配麥肯齊（MacKenzie Scott）簽署婚前協議，因此兩人2019年離婚時，麥肯齊估計分得4%亞馬遜股份，當時市值約380億美元（約2,964億港元）。
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據《福布斯》（Forbes）估計，貝佐斯的淨資產為1,378億美元（約1.1萬億港元），為全球第三大富豪。
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外媒《Page Six》引述律師沃德（Brett Ward）認為，貝索斯現時的資產規模早已遠超他首次結婚時，因此婚前協議對他而言十分重要。
沃德認為貝索斯首段婚姻時沒有簽署婚前協議，今次更有可能會選擇婚前協議保障個人資產。
他建議貝索斯的婚前協議内容，可考慮以婚姻期限為掛鉤，向桑切斯提供固定款項，以換取對方放棄資產或配偶贍養費。
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責任編輯：鄭錦玲
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