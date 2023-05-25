  • 27°C
香港時間 : 2023525日 (週四) 19:48
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

心儀樓下有幼稚園　方便孩子上學　外區客3萬租一號銀海三房

股樓投資 19:04 2023/05/25

分享：

分享：

香港置業李品良表示，一號銀海位置優越，吸引租客承租。一號銀海3座中層C室，實用面積約665平方呎，屬三房套間隔，望海景及內園池景。李品良指，單位以3.3萬元放租約2星期後獲外區客接洽，雙方經議價後減價3,000元或減幅約10%，以3萬元租出，實用呎租約45.1元。據悉，新租客心儀屋苑樓下有幼稚園，方便孩子上學，故睇樓2次後決定承租。

資料顯示，業主於2014年9月以約1,200萬元購入上述單位，業主現享回報約3厘。

【多圖】NOVO LAND第2A期示範單位陪你睇 簡約悠然舒適家居【下一頁

    點擊圖片放大
    +12
    +11

 

同場加映【青姐話】波動市 考理智

青姐話
【青姐話】波動市 考理智

同場加映【溫股知新】港股未見起色 繼續專注業績

溫股知新
【溫股知新】港股未見起色 繼續專注業績

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

開啟hket App，閱讀全文

撰文 : 蔡子俊

二手市場 將軍澳中心 Park Central 美聯物業 將軍澳

上一篇文章

【滙豐 5】 滙豐考慮出售或精簡12個市場業務 集中擴展亞洲市場

下一篇文章

【當港爸媽不容易】父母月花逾8,000元為子女報興趣班 逾兩成報讀三個興趣班或以上
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【假日好去處】天文台3月25及26日開放日免費參觀 網上登記即可索取四張入場券【附登記連結】
【假日好去處】天文台3月25及26日開放日免費參觀 網上登記即可索取四張入場券【附登記連結】
區內退休人士鍾情屋苑環境寧靜　382萬一筆過買新圍苑兩房
區內退休人士鍾情屋苑環境寧靜　382萬一筆過買新圍苑兩房
【創智銓薈@iM網欄】不再怕中暑 工人安全大升級
【創智銓薈@iM網欄】不再怕中暑 工人安全大升級
MIRROR 6子 SOLO演唱會 每成員首場為MIRO場 留7成予會員訂購
MIRROR 6子 SOLO演唱會 每成員首場為MIRO場 留7成予會員訂購
【好去處】日本「國民家品店」NITORI 首間旗艦店進駐MegaBox 佔地2萬呎 貨品種類逾5500件
【好去處】日本「國民家品店」NITORI 首間旗艦店進駐MegaBox 佔地2萬呎 貨品種類逾5500件
【移民英國】料今年移民人數達70萬破記錄　英國將限制向留學生發出親屬簽證
【移民英國】料今年移民人數達70萬破記錄　英國將限制向留學生發出親屬簽證
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款