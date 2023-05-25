心儀樓下有幼稚園　方便孩子上學　外區客3萬租一號銀海三房

香港置業李品良表示，一號銀海位置優越，吸引租客承租。一號銀海3座中層C室，實用面積約665平方呎，屬三房套間隔，望海景及內園池景。李品良指，單位以3.3萬元放租約2星期後獲外區客接洽，雙方經議價後減價3,000元或減幅約10%，以3萬元租出，實用呎租約45.1元。據悉，新租客心儀屋苑樓下有幼稚園，方便孩子上學，故睇樓2次後決定承租。

資料顯示，業主於2014年9月以約1,200萬元購入上述單位，業主現享回報約3厘。

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