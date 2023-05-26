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【WWDC 2023】Apple邀VR技術專家、媒體參與　頭戴式裝置成本料超過12,500元

科技 09:23 2023/05/26

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蘋果（Apple）年度全球開發者大會（WWDC）將於美國時間6月5日至9日（香港時間6月6日至10日）舉行，日前Apple亦公布了WWDC 2023日程。外界預計是次WWDC重點之一，將包括Apple首款頭戴式裝置。

Apple往年都會邀請全球各地媒體參與報道盛事，外媒《9To5Mac》更留意到，Apple今年額外邀請了聚焦虛擬實境（VR）、擴增實境（AR）等議題的媒體前往WWDC 2023現場採訪，以及有不少專門評測虛擬視覺頭戴裝置的網紅也獲邀請參與。

【Apple開發者大會】WWDC23 日程揭盅　6月6日主題發布、一連四日175場講座（附連結）

【抄襲蘋果？】外媒點名小米手機系統　勿再模仿蘋果iOS故步自封

而該企在2019年公布Apple TV+服務時，也邀請了許多荷里活明星、電影導演，以及影視媒體參與。因此估計情況類似，很大機會在WWDC 2023公布首款虛擬視覺頭戴裝置。

此外，據外媒MacRumors最近援引中國民生電子（Minsheng Electronics）邀請的專家估算，Apple首款頭戴式裝置在成本方面（加上出貨運輸費用），保守估計在1,600美元（約12,535港元）內；《彭博》資深記者Mark Gurman早前則爆料指，Apple曾經考慮「以蝕本價發售」頭戴式裝置，後來 則改為「以貼近成本的價格發售」。

責任編輯：張寶燕

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