【當港爸媽不容易】父母月花逾8,000元為子女報興趣班 逾兩成報讀三個興趣班或以上

富途證券國際公佈「富途子女花費調查報告」，有50%受訪父母表示會讓小朋友由幼稚園階段開始參加課外興趣班，當中近一成家長更月花逾8,000港元為子女報興趣班。調查發現最多受訪的父母每月只會把少於10%的家庭收入用作為子女長遠教育儲備。近半的父母表示並沒有以投資的方式為子女籌備將來長線教育儲備，多以儲蓄為主, 意味父母缺乏長遠周全子女花費儲備規劃。

逾兩成家長為子女月報讀三個興趣班或以上

現時不少家長視子女課外活動的學習為增強他們競爭力不可或缺的一環。調查指出，基本上每個家長都會為子女安排課外興趣班，逾兩成家長更為子女報讀至少三個興趣班，其中以編程和機器人或科技類 （57%）及投資理財類的興趣班大受家長歡迎（38%)。調查中反映父母在考慮投資子女教育基金時，最高關注因素為投資計劃的回報及靈活性，選項佔比分別為63%及53%。至於，風險也成父母另一的關注點，其選項佔比逾四成。

富途證券高級投資顧問鄺智傑表示，香港生活成本高，日常開支對於一般家庭來說已造成一定的負擔, 以及每月興趣班的花費已成了固定的大部分家庭固定的開銷，能撥入子女長遠的教育儲備的資金捉襟見肘。

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責任編輯：陳玉蓮