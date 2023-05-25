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沙田第一城中層兩房507萬沽　2019年9月入市　現賬蝕18萬

股樓投資 19:36 2023/05/25

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接連有新盤平價推出，令二手市場受壓。其中新界上車屋苑沙田第一城，再錄蝕讓買賣，業主持貨快近4年，現賬面虧蝕18萬元。 

世紀21奇豐物業袁麗詩說，沙田第一城50座中層A室，實用面積284平方呎，兩房間隔，座向西南望山景，原開價533萬元，放盤7個月，終減價26萬元，以「蝕讓價」507萬元易手，實用呎價17,852元。 

據了解，原業主於2019年9月以525萬元購入上址，持貨逾3年，現賬面蝕18萬元，單位期內跌價約3%。 

同場加映【溫股知新】港股未見起色 繼續專注業績

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延伸閱讀【單位直擊】日出康城晉海兩房821萬沽 五年貶值16.5% 帳蝕163萬【下一頁

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撰文 : 黃卓賢

世紀21 沙田第一城 二手市場 私人屋苑

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