【業績｜彈珠機】DYNAM上年度少賺64%、派息因匯率下跌　料日本開賭影響業績有限

▲ 【業績】日本彈珠機營運商Dynam上財年少賺逾6成 管理層：彈珠機收入開始呈回升趨勢

日本彈珠機營運商DYNAM JAPAN （06889） 公布，截至3月底財政年度，全年溢利按年跌64%至18.06億日圓（折合約1.06億港元），相當於每股盈利2.5日圓。DYNAM宣派末期股息每股2.5日圓（按公司使用匯率折合為0.1423港元），全年派息5日圓（折合為0.2816港元）。

以DYNAM周四股價4.95港元計，現價周息率5.69厘。

日本正式批准大阪開賭，DYNAM行政人員勝田久男認為，日本開賭對公司業務影響不大，認為兩者經營性質不同，客人日均到訪彈珠機館達3次，每次消費約3000日圓（約168港元），而賭場客戶單次消費金額高、頻次低。

總收益按年增12%、遊戲館數目減少4間

上財年，Dynam全年總收益1172.1億日圓，按年增11.5%，當中，來自彈珠機業務收益增長10.4%至1134.3億日圓；飛機租賃業務收益按年增85.1%至28.75億日圓。

DYNAM上年度總投注為5078.52億日圓，按年增加0.2%。截至3月底止，集團經營429間遊戲館，按年減少4間。

勝田久男表示，公司業務受疫情和經濟不明朗因素影響，但現時彈珠機業務收入亦呈回升趨勢，同時角子機的客戶數目亦在上財年第二季觸底後恢復。他又指，2024財年將通過「智能遊戲機」拓展新客戶群，提升業務收入。

上年度，彈珠機業務的開支按年增加17.6%至1104.8億日圓，公司表示，彈珠機及角子機折舊負擔繼續擴大，按年增加72.24%至362.4億日圓，令相關開支激增。

行政總裁轉任非執董 人事變動不影響公司日常運作

DYNAM同日宣布董事局改組，董事長兼行政總裁坂本誠（Makoto SAKAMOTO）將退任並轉任為非執行董事，改由非執行董事保坂明（Akira HOSAKA）接任，相關變動需待股東大會批准。坂本誠表示，董事會成員多具經驗，不會影響公司的日常運作、架構及業務發展。

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記者：伍鍵文