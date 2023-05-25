▲ 【澳門經濟】澳門首季經濟按年增長約39% 經濟總量回復至疫前66%

澳門統計暨普查局資料顯示，受惠於入境防疫措施放寬、港澳全面恢復人員往來、內地赴澳團隊旅遊重啟等利好因素，今年第1季本地生產總值按年實質升38.8%。服務出口按年升71.5%，其中博彩服務出口及其他旅遊服務出口分別升100%及72.9%；貨物出口按年跌40.6%。

內部需求按年升1.6%，主要由政府最終消費支出所帶動。貨物進口跌6.9%，服務進口則升24%。與2019年第1季相比，澳門經濟總量回復至當期的66.4%。

住戶本地消費支出按年跌逾12%

經濟平穩復甦，然而由於生活補貼開支將部份私人消費支出轉嫁至政府支出，加上人口下跌及疫後居民恢復外遊活動等因素，使住戶在本地的最終消費支出按年跌12.1%；住戶在外地的最終消費支出則升53.5%；整體私人消費按年下跌7.5%。

政府最終消費支出方面，由於生活補貼、電費補貼等經援措施支出較去年同季高，令政府最終消費支出按年升30.1%，其中購入貨物及服務淨值上升80.5%，僱員報酬升0.2%。

固定資本形成總額按年跌0.5%，當中建築投資升0.1%，設備投資則跌3%。公共投資方面，主要因公共房屋及第四條跨海大橋等大型工程投資增加，令公共工程投資上升28.2%，設備投資則跌7.5%。私人投資方面，娛樂場投資下跌，使建築投資按年跌17.5%，設備投資亦跌2.5%。

貨物貿易方面，貨物進口及出口分別按年下跌6.9%及40.6%。

今年首季入境旅客人次為494.8萬，按年增加1.6倍，為2019年同期旅客量的48.4%。

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編輯：胡學能