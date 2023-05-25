英國去年淨移入60.6萬人 5.2萬港人持BNO移民

英國國家統計局（ONS）周四（25日）公布數據，2022年整體淨移入人口為60.6萬，較原來高位50.4萬人增加兩成。英國去年整體移入人口約116.4萬，其中有5.2萬人為持英國國民（海外）護照（BNO）護照移民的港人。

英國限制留學生帶家屬赴英 減少淨移民人數 【下一頁】

ONS指去年抵英人士中，92.5萬皆非歐盟成員國公民，有15.1萬人來自歐盟，8.8萬人為英國人。

ONS指，雖然去年移民人數有所增加，但最近數個季度增長放緩，或反映世界事件時效性。ONS透露，去年共有5.2萬名香港人持BNO護照移民，及有11.4萬名烏克蘭人移民英國。

非歐盟入境者包括36.1萬名留學生及家屬、23.5萬人持工作簽證人士、17.2萬基於人道主義計劃入境人士、7.6萬名申請庇護人士。

ONS國際移民中心總監Jay Lindop表示，過去12個月內，透過人道主義渠道抵英的人數有所增加，主要因非歐盟國家人士赴英工作和讀書的人數增加影響，包括烏克蘭人和港人。

《電訊報》早前報道，英國在截至今年3月的一年中，批出的工作簽證數量由16.3萬增至逾34.5萬份。至於針對烏克蘭、阿富汗及敘利亞等地的人道主義計劃簽證亦從約5.1萬，飆升至逾26.5萬份。

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Jay Lindop指，是次為ONS使用新方法計算移民數目，首次將尋求庇護人士亦納入其中。當局估算，約12個非歐盟移民中，就有1人透過相關途徑入境。

但有跡象顯示，隨著疫情限制措施撤銷，學生數目急劇增加。近期數據亦顯示，2022年非歐盟學生移民整體份額有所下降。

英國脫歐前平均每年淨移民人數介乎20萬至25萬人，內政大臣柏斐文（Suella Braverman）去年曾訂立目標，將整體移民人數減至數萬人。

首相辛偉誠（Rishi Sunak）此前亦堅持，4年內需將整體數目減至24.5萬以下，但他本周拒絕承諾具體數目。外界預料，移民問題將再成大選重要議題。

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責任編輯：李俊儀