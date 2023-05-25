【小米業績】 小米季績勝預期 扭虧轉賺42億人民幣 毛利率創歷史新高

小米集團（01810）首季轉虧為盈，賺42億元人民幣，去年同期蝕近5.9億元人民幣，勝市場預期。至3月底止，整體毛利率按年升2.2個百分點至19.5%，創新高，反映高端化策略取得成功。股價今日（25日）逆市造好，今早衝上10.94元，最多升5.2%，其後升幅收窄，收報10.5元，升1%，成交額13.5億元。

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期內，經調整後淨利潤32.3億元，按年升13.1%，按季急升1.2倍。總收入達594.8億元（人民幣，下同），按年跌18.9%，按季跌10%。當中智能手機業務收入達349.9億元，按年跌23.6%。小米首季智能手機出貨量為3,040萬部，按年跌21.1%，產品單價按年跌3.1%至每部1,151.6元。

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另外，IoT與生活消費產品收入按年減少近14%至168億元，主要受到智能電視及筆記本電腦收入減少24%，及境外市場部份生活消費產品銷售額減少影響，但部份跌幅被智能大家電品類收入增加抵銷。互聯網服務收入則按年跌1.2%至70.3億元。

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記者：郭秀慧