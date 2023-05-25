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全球首推倫敦One Thames Quay　搶閘購買金絲雀碼頭未來新焦點地段

都會情報 18:00 2023/05/25

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由著名住宅發展商CPL打造倫敦的One Thames Quay正在港推售，項目樓高48層，提供一至三房，戶戶設有露台，每平方呎售價由£866起，售價由£499,950起。

One Thames Quay坐落金絲雀碼頭的繁華商業區Wood Wharf，多個商住項目正在發展，租賃活躍；可眺望金絲雀碼頭和泰晤士河一帶景色。

項目毗鄰DLR（輕便鐵路）車站，步行過橋即可到達金絲雀碼頭和已通車的伊利沙伯綫站，經伊利沙伯綫12分鐘直達Bond Street，49分鐘即到希斯路國際機場。

頂層46樓配備豪華會所設施，例如空中健身室、翠綠平台花園、電影院及保齡球館等，為住戶帶來全新奢華生活體驗。

全球首推倫敦One Thames Quay獨家代理展銷會：
日期：2023年6月3至4日 (星期六至日)
時間：上午11時至下午6時
地點：香港麗晶酒店大堂樓層貴賓廳 (鄰近K11 Musea)
聯絡仲量聯行國際住宅部：+852 3759 0909 / irp.hk@jll.com / WhatsApp: https://wa.me/85293163620

（特約）

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