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阿根廷經濟部長和央行行長月尾訪華 尋求擴大貨幣互換額度

環球政經 16:56 2023/05/25

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阿根廷中央銀行的一位消息人士周三（24日）表示，阿根廷正在就延長並可能擴大與中國的貨幣互換額度進行談判，因為她們正在與暴跌的外匯儲備作鬥爭。

阿根廷的外匯儲備今年急劇下降，因為一場大旱打擊了經濟作物玉米和大豆的出口，而且比索走軟，受到109%的年度通貨膨脹和10月選舉前的政治不確定性的壓力。

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作為中國貨幣互換協議的一部分，阿根廷可以自由使用約50億美元，該協議總額為1300億元人民幣（188.1億美元）。兩國在1月份啟動了可使用的金額，以幫助支持阿根廷陷入困境的比索。

阿根廷政府消息人士稱，央行正在 「推進更新互換，並討論增加不受限制的金額的可能性」，目的是在5月底前準備好簽署一份協議。

消息人士補充：「我們的想法是在本月底的訪問前把所有東西都封存起來，然後簽署。」，經濟部長Sergio Massa和央行行長Miguel Pesce預計將於5月29日至6月4日訪問中國。

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記者：張瑋婷

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