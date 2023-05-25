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持續看好中國優質股

宏觀解讀 18:03 2023/05/25

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中國股市今年初開盤穩健，但近期表現落後全球股市。年初至今，中國股市表現持平，而全球股市約上升9%。部份利多因素發酵的時間較預期更久。中國股市不利因素包括出口緩和、北亞地緣政治緊張局勢以及宏觀濟數據表現參差。儘管如此我們認為，隨著重新開放後的動力回升以及市場對中國股市低配的情況改善，部分以中國為中心的產品表現應該會較好。

中國金融股自中共二十大閉幕禮以來表現良好，年初至今的升幅進一步擴大。2022年10月底以來，中國保險和金融類股的回報率分別為60%和35%，今年以來約上升10%，主要受以下因素所帶動: 1.美國加息週期接近尾聲。2.估值折扣狀況改善。3.社會融資總量加速回升至11.7%，並回到2022年1月的水平。4.可持續性的股息和具吸引力的總報酬。

我們看好中國保險業，因為它對大部份人具有重要性、良好的經營環境和增長前景。截至2021年底，中國年度壽險保費達2.5兆人民幣，2012年至2021年的年複合成長率達10%，令人印象深刻。

保險業的營收和獲利能力在過去數年一直維持強勁勢頭，没有受到疫情影響。該類股票與整體潛在價值在市場之間的差異也不合理。2009年至2019年期間，保險類股票的市值與總保費的比率介乎於1.5倍至2.0倍之間，但2021年以來，這個比率已降至約1.0倍。因此我們認為中國保險類股票的評價可望獲得上調。

責任編輯：梁浩碩

 

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撰文 : 星展香港投資總監辦公室(北亞區)

欄名 : 星級展望

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