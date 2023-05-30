【中小企導航@iM網欄】 「快、狠、準」  中小企業商場致勝之道  

中小企業若要在商場上取得先機，獲取最大利潤，行動必須「快、狠、準」，這是商場老手告訴我們的金科玉律。奈何，在今天的VUCA（註1）經濟環境中，要做到「快、狠、準」實在談可容易，企業應該如何應對，確實是一門需要探討的學問？

VUCA經濟環境的出現或多或少與近年資訊科技高速發展有著莫大的關係。資訊科技的發展，同時讓企業可以較容易取得大量的可用數據，而這些數據就是應對VUCA經濟環境的最佳資源。故此，今天企業的成功之道在於應該收集那些數據、如何收集那些數據、怎樣分析那些數據，從而作出快速而有效的行動。其中的法門在於制定與商業策略匹配的數據策略，以指導該收集甚麼數據，及如何分析它們，作出「快、狠、準」的行動。

「數據策略」基本上可分為六種，包括協助企業優化商業決策、準確了解客戶及市場需求、開發更優秀的產品、開發更優秀的服務、優化業務流程及售賣數據獲利等。

優化商業決策 – 更多的數據，意味著可以更容易了解影響商業決策的因素。透過應用合適的數據分析工具和方法，找出事件的因果關係，從而作出合適的決定。

準確了解客戶及市場需求 – 透過應用AI、IoT等工具使企業更容易在社交媒體上取得大數有用的數據，以準確地了解對象客戶群的需要，喜歡甚麼產品/服務、如何採購那些產品/服務，對那些產品/服務的睇法。這樣可以讓企業在導入新產品/服務進入市場時，更快速及有效地接觸到正確的對象客戶群，提升資源的應用效益。

開發更優秀的產品 – 應用IoT使產品智能化以優化生活是現今的大趨勢，如流動電話、手錶、洗衣機、空調、汽車等都走向智能化之路。企業也應該考慮他們的產品是否可以智能化，以打開新的局面。

開發更優秀的服務 – 對於服務供應商，透過收集用戶的數據，分析他們的喜好，客制化提供的服務，讓用戶使用服務時更稱心，可以提升他們的忠誠度，甚至增購服務。

優化業務流程 – 透過數據可以讓企業實時及有效地了解企業的內部運作問題，以解決瓶頸，提升業務流程效率。

售賣數據獲利 – 如果企業收集回來的數據可以協助其他企業優化/拓展他們的業務，如電商平台的銷售數據、社交媒體 (facebook, Instagram) 用戶的喜惡，都是一些可以幫助其他企業制定市場及產品策略的資料，他們都願意購買。

總括，「快、狠、準」是中小企業在商場的致勝之道，而今天我們要做到「快、狠、準」必須掌握數據，並制定合適的數據策略。

註1：VUCA是Volatility（易變性）、Uncertainty（不確定性）、Complexity（複雜性）、Ambiguity（模糊性）的縮寫，VUCA是當今商業環境的常態，大至企業，小至個人，都必須因此做出生存的調適。

作者_盧威林博士 簡介： 威博顧問有限公司總經理暨首席顧問 企業升級轉型專家，擁有23年以上的專業管理顧問及培訓經驗，曾協助不同產業內企業、公營機構及政府部門優化組織結構及提升營運效率，客戶遍佈粵港澳大灣區，對粵港澳大灣區政策及優惠具相當的認識。近年主力協助香港企業應用數碼分析工具進入國內市場及實施商業模式革新。

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