評級機構惠譽列美國AAA評級入負面觀察名單 惟仍預計債務上限能達成解決方案

評級機構惠譽（Fitch Ratings）將美國的AAA長期外幣發行人違約評級加入負面觀察名單，原因是債務上限問題所造成的僵局。

此公告是在美國總統拜登和眾議院議長麥卡錫在債務上限談判上未能達成協議之後發布。被列入負面觀察名單，意味美國評級可能會被下調。

同場加映：【溫股知新】港股未見起色 繼續專注業績

惠譽指，負面的展望反映日益加劇的政黨對立，阻礙即將逼近的「X日（X-day）」前達成提高或暫停債務上限的解決方案。雖然惠譽仍然預計，華盛頓官員將在截止日期前達成解決方案，但認為在X日前，債務上限提高或暫停的風險已經上升，因此美國政府可能開始未能按時支付部分債務。

【阿里巴巴9988】一文看清大行予阿里 最新評級和目標價【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +10 +9

據美國財政部長耶倫表示，所謂的X日，也就是美國可能違約的時間，最早可能在6月1日到來。

同場加映：【青姐話】波動市 考理智

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機