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德國經濟今年首季陷技術性衰退

環球政經 17:56 2023/05/25

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因家庭開支收緊。德國統計局的數據顯示，今年前三個月的國內生產總值（GDP）由零向下修正為-0.3%，是繼2022年最後一季的0.5%萎縮後，連續兩季出現負增長，被定義為技術性衰退。

作為歐洲最大的經濟體，德國一直承受著巨大的壓力，特別是在俄羅斯入侵烏克蘭並隨後歐洲領導人決定切斷與莫斯科的聯繫之後。

【多圖】NOVO LAND第2A期示範單位陪你睇 簡約悠然舒適家居【下一頁

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根據德國統計局的數據，德國家庭在第一季的消費支出大幅下降，終極消費支出在這段時期下降了1.2%，因為消費者不願意花錢在服裝、家具、汽車等方面。

作為歐洲央行其中一位最「鷹」的德國央行行長Joachim Nagel較早前表示，歐洲央行還將加息「幾次」。

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撰文 : 林斯凱

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