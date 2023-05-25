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【九巴母企】載通國際購新系統　日後搭九巴有5G WiFi、實時查上層座位空缺

股市 18:00 2023/05/25

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【九巴母企】載通國際購新系統　日後搭九巴有5G WiFi、實時查上層座位空缺

九巴及龍運巴士母企載通國際 （00062） 宣布，會向同屬新地系的數碼通 （00315） 斥資4631.62萬元，採購安裝乘客人數計算（PCS）系統及5G Wi-Fi 系統，預計今年底前會完成全面安裝，巴士安裝PCS 系統後，可以統計巴士的實時載客情況，日後乘客可以慳返腳骨力，不用再走到上層才發現無位。

載通國際表示，數碼通將就 2,500 個 PCS 裝置及 2,300 個 Wi-Fi 裝置提供硬件、軟件及 文件，並就 PCS 有關的設計、管理、實施、安裝、維護、培訓及售後服務向九巴提供一站式解決方案。 

據介紹，PCS系統將可統計九巴及龍運巴士的實時載客情況，並為巴士車廂下層的乘客提供上層座位空缺情況的資訊，希望減少兩層之間不必要的乘客流動；而Wi-Fi系統將為乘客提供5G連接，載通國際認為，系統預期將為乘客提供更完善的配套設施及提升乘客的搭乘體驗。

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記者：李哲毅

港股 載通（00062） 新地 龍運巴士 Wi－Fi 九巴 數碼通（00315）
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