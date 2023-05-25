【業績︱9898】微博首季經調整淨利潤跌16%至1.1億美元　擬派特別息85美仙

▲ 微博首季經調整淨利潤跌16%至1.1億美元 擬派特別息85美仙

微博 （09898） 首季淨收入4.1億美元，按年下降14.6%，淨利潤為1億美元，去年同期為虧損6752.4萬美元，經調整淨利潤為1.1億美元，按年跌16.3%。微博擬派特別現金股息，為每股普通股及美國存託股0.85美元。

期內，廣告及營銷收入為3.6億美元，按年下降16.8%，主因疫情政策開放期間保守的廣告預算、季節性因素及外匯影響。受惠電子商務業務的收入增長， 增值服務收入按年升1.7%至約5847.8萬美元。

3月的月活躍用戶為5.93億，按年淨增約1,100萬用戶，移動端用戶佔月活躍用戶數的95%。3月的平均日活躍用戶為2.55億，按年淨增約300萬用戶。

微博首席執行官王高飛表示，首季疫情政策放開後，集團的業務逐步恢復。季內集團持續提升運營效率，用戶活躍度穩步提升。商業化方面，隨綫下活動和消費的逐步恢復，集團將加大力度把握廣告主之前被抑制的投放需求。同時，集團會更專注於在經濟挑戰中有韌性的行業和有增長機會的行業， 以進一步提升平台的變現潛力。

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編輯：袁諾曦