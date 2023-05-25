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OpenAI CEO：如無法遵守歐洲AI法規 考慮停止當地營運

環球政經 17:55 2023/05/25

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OpenAI首席執行官Sam Altman表示，如果OpenAI無法遵守歐洲聯盟即將出台的人工智能（AI）法規，該公司可能會考慮離開歐洲。

歐盟正制定可能為全球首套AI監管法規。根據初稿，部署生成式AI工具（例如ChatGPT）的公司將需要披露用於開發系統的任何受版權保護的材料。

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Altman表示，在考慮退出之前，OpenAI將嘗試在歐洲遵守相關法規。

他對《路透社》表示，「目前的歐盟AI法案初稿過度管制，但我聽說該法案可能會被修改。他們還在討論中。」

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歐洲議會本月早些時候就該法案初稿達成共識。現在，該法案將在議會、理事會和委員會的代表之間進行辯論，以敲定最終細節。

Altman指，「他們還有可以做很多事情，比如改變通用AI系統的定義。」

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撰文 : 林斯凱

路透社 港股 市盈率 歐洲 香港經濟日報 歐盟 人工智能 香港 閱讀

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