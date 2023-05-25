講價到凌晨　業主願減價9%沽貨　將軍澳中心兩房戶660萬成交

樓價做好，首置客捉緊上車機會，看中心儀單位後於凌晨時間仍還價，美聯物業羅定康表示，將軍澳中心8座低層B室，實用面積438平方呎，屬於兩房間隔，單位最初開價728萬元放盤。據悉，新買家為首置客，當日參觀十多個單位後，大概凌晨時份便隨即還價，代理與業主洽談至深夜三時，單位終減價68萬元或約9%，以660萬元易手，折合實用呎價約15,068元。

資料顯示，原業主於2008年6月以242萬元購入上述單位，持貨約15年，帳面獲利418萬元，單位升值逾1.7倍。

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