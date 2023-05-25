講價到凌晨　業主願減價9%沽貨　將軍澳中心兩房戶660萬成交

上一篇文章
【日本旅行】成田機場9月起加國際航班旅客服務費 每名成人加$18.5至$138
樓價做好，首置客捉緊上車機會，看中心儀單位後於凌晨時間仍還價，美聯物業羅定康表示，將軍澳中心8座低層B室，實用面積438平方呎，屬於兩房間隔，單位最初開價728萬元放盤。據悉，新買家為首置客，當日參觀十多個單位後，大概凌晨時份便隨即還價，代理與業主洽談至深夜三時，單位終減價68萬元或約9%，以660萬元易手，折合實用呎價約15,068元。
資料顯示，原業主於2008年6月以242萬元購入上述單位，持貨約15年，帳面獲利418萬元，單位升值逾1.7倍。
【多圖】NOVO LAND第2A期示範單位陪你睇 簡約悠然舒適家居【下一頁】
同場加映【青姐話】波動市 考理智
同場加映【溫股知新】港股未見起色 繼續專注業績
【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】
#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv
#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】
#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】
#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機
撰文 : 蔡子俊