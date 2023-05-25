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【醫療保險】永明金融提出新健康管理服務平台「eSun寶」　內地客戶可獲轉介及協助預約內地醫生

Hot Talk 17:27 2023/05/25

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【醫療保險】永明金融提出新健康管理服務平台「eSun寶」　內地客戶可獲轉介及協助預約內地醫生

香港永明金融推出全新健康管理服務平台「eSun寶」，專為香港永明金融合資格醫療及危疾保障計劃的客戶而設，增值服務涵蓋由初步診斷到治療後的護理，提供全面的健康管理方案。

不同服務適用於相應的合資格產品，主要服務包括市場首創提供全面癌症基因檢測：如客戶不幸確診實體腫瘤，「eSun寶」將為合資格客戶提供免費的全面癌症基因檢測，同時設有24小時服務專線，協助安排預約在香港的專科門診、醫生轉介、日間手術及住院，為客戶尋找最合適的治療方案等。

一旦免找數安排在入院或日間手術之前獲得批准，「eSun寶」可代客戶支付住院或日間手術期間的所有合資格醫療費用，免除出院後或進行日間手術後的索償手續；身在內地的客戶可享有由指定內地貴賓醫院網絡提供給尊貴客戶的導航和陪診服務，亦可獲轉介及協助預約內地醫生。 

【ET財智Talk】 人民幣會否繼續跌？港元存款利率會繼續高企多久？鴻鵠資產陸庭龍為你分析解構

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編輯：陳韻妍

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