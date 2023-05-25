陽明山莊山景低層兩房減價200萬沽　呎價21338元　平過何文田站上蓋新盤

大潭陽明山莊是老牌豪宅屋苑，近期竟錄低價成交，呎價僅約21,338元。香港置業林子溢說，陽明山莊5座低層35室，實用面積1,031平方呎，兩房一套間隔，向東望全山景，日前減價200萬元，以2,200萬元易手，實用呎價約21,338元。值得留意的是，以成交呎價計，上述單位較月初開價的何文田站上蓋項目瑜一．天海平。據資料顯示，瑜一．天海首張價單折實平均呎價約26,718元。

代理透露，據悉上址以2,400萬元放盤約兩年，近日獲外區客接洽。由於鍾情單位所屬座數私隱度高，加上屋苑配套及單位質素好，故該外區客睇樓兩次，即決定購入自用。翻查成交紀錄，屋苑同座對上一單買賣於2023年3月錄得，成交單位為中層39室，實用面積1,045平方呎，以2,630萬元易手，實用呎價為25,167元。

資料顯示，原業主於2000年11月以約868萬元購入上述物業，持貨23年，現帳面賺約1,332萬元，物業期內升值1.5倍。

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