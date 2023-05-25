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【日本旅行】成田機場9月起加國際航班旅客服務費　每名成人加$18.5至$138

環球政經 17:54 2023/05/25

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據日媒《共同社》報道，由於勞動力成本和物價大漲，成田國際機場公司將由9月1日起，機票出票時開始增收國際航班旅客的費用。成人旅客（12歲以上）單人服務設施使用費將上調最多330日圓（約18.5元）。設施使用費與安保服務費用作設施的維護管理、安檢等費用。

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報道提到，據消息人士透露，9月起從第一與第二航站樓出境的旅客，每名成人增加330日圓（約18.5元）至2460日圓（約138元），至於2歲以上未滿12歲的兒童，則每人增加170日圓（約9.6元）至1240日圓（約69.6港元）。

而由第三航站樓出境的旅客成人每人增加330日圓（約18.5元）至1370日圓（約76.9元），兒童增加170日圓（約9.6元）至690日圓（約38.7元）。

【阿里巴巴9988】一文看清大行予阿里   最新評級和目標價【見下頁

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國際航班之間轉機的旅客成人每人收取1230日圓（約69.1港元），增加170日圓（約9.6元）。

第一至第三航站樓的安保服務費相同，每人增加20日圓（約1.1元）至550日圓（約30.9元）。

報道稱，受疫情影響，成田機場旅客數2020年與2021年呈現下滑，但2022年增至約1541萬人次，為上年的2.9倍。國際航班旅客為903萬人次，為上年的4.8倍。

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撰文 : 陳楚琨

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