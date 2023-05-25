澳洲男客廳放大魚缸養11條鯊魚 網民炮轟虐待動物

澳洲一名男子於社交平台TikTok拍片，分享他在家中客廳擺放大魚缸飼養11條鯊魚。不少網民讚嘆男子家中如多了一個水族館，但不少網民就質疑魚缸空間狹窄，批評男子虐待動物。

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他在客廳擺放的大魚缸長6米，寬度和高度均為兩米，容量有近兩萬公升。他目前飼養了11條鯊魚，包括一條黑鰭礁鯊、兩條4 英尺長的白鰭礁鯊、兩條澳洲虎鯊、三條肩章鯊、兩條鏟鯊和一條竹鯊。

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男子也在魚缸內飼養其他種類的海洋生物，包括海鰻和魟魚。他透露連同買魚的費用及，要在客廳擺放大魚缸養魚一共花費50萬澳元（約256萬港元），每月電費也增至1,200澳元（約6,140港元）。

這名男子用TikTok帳戶@thegyp_aus發布多段影片，分享他現場餵鯊魚、清理魚缸和添加新的動物入魚缸的情況。

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據悉，男子平日會將活魚放入魚缸餵鯊魚，讓鯊魚活生生撕裂和吞噬活魚。影片曾顯示黑鰭礁鯊拒絕進食，但男子仍強行餵食。

男子更曾經提出，如果他每收到1萬澳元（約5.1萬港元），就會放生一條鯊魚。

不少人批評男子是在圈養11條鯊魚，指鯊魚根本沒有足夠空間活動。但男子反擊批評他的網民只是出於嫉妒，強調自己十分喜愛動物，會定期更換海水及確保海洋動物有完美生活條件。

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責任編輯：鄭錦玲