  • 27°C
香港時間 : 2023525日 (週四) 18:08
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

澳洲男客廳放大魚缸養11條鯊魚 網民炮轟虐待動物

環球社會熱點 17:18 2023/05/25

分享：

分享：

澳洲一名男子於社交平台TikTok拍片，分享他在家中客廳擺放大魚缸飼養11條鯊魚。不少網民讚嘆男子家中如多了一個水族館，但不少網民就質疑魚缸空間狹窄，批評男子虐待動物。

美Google「我是否同性戀」搜尋量 19年增逾12倍 【下一頁】

他在客廳擺放的大魚缸長6米，寬度和高度均為兩米，容量有近兩萬公升。他目前飼養了11條鯊魚，包括一條黑鰭礁鯊、兩條4 英尺長的白鰭礁鯊、兩條澳洲虎鯊、三條肩章鯊、兩條鏟鯊和一條竹鯊。

    點擊圖片放大
    +3
    +2

男子也在魚缸內飼養其他種類的海洋生物，包括海鰻和魟魚。他透露連同買魚的費用及，要在客廳擺放大魚缸養魚一共花費50萬澳元（約256萬港元），每月電費也增至1,200澳元（約6,140港元）。

這名男子用TikTok帳戶@thegyp_aus發布多段影片，分享他現場餵鯊魚、清理魚缸和添加新的動物入魚缸的情況。

搖滾天后Tina Turner因病離世 享年83歲 【下一頁】

據悉，男子平日會將活魚放入魚缸餵鯊魚，讓鯊魚活生生撕裂和吞噬活魚。影片曾顯示黑鰭礁鯊拒絕進食，但男子仍強行餵食。

男子更曾經提出，如果他每收到1萬澳元（約5.1萬港元），就會放生一條鯊魚。

不少人批評男子是在圈養11條鯊魚，指鯊魚根本沒有足夠空間活動。但男子反擊批評他的網民只是出於嫉妒，強調自己十分喜愛動物，會定期更換海水及確保海洋動物有完美生活條件。

追蹤國際熱話，即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：鄭錦玲

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

美Google「我是否同性戀」搜尋量 19年增逾12倍
今日
美Google「我是否同性戀」搜尋量 19年增逾12倍
搖滾天后Tina Turner因病離世 享年83歲
今日
搖滾天后Tina Turner因病離世 享年83歲
Kim Kardashian唔認為離婚屬失敗 惟無力改變前夫
今日
Kim Kardashian唔認為離婚屬失敗 惟無力改變前夫
德國男因1米72身高自卑 打斷腳做3次手術 目標增高至1米9
今日
德國男因1米72身高自卑 打斷腳做3次手術 目標增高至1米9
法禁本土短程航班 望減碳排放改善氣候
2023/05/24
法禁本土短程航班 望減碳排放改善氣候

你可能感興趣

美Google「我是否同性戀」搜尋量 19年增逾12倍
今日 16:12
美Google「我是否同性戀」搜尋量 19年增逾12倍
搖滾天后Tina Turner因病離世 享年83歲
今日 12:25
搖滾天后Tina Turner因病離世 享年83歲
Kim Kardashian唔認為離婚屬失敗 惟無力改變前夫
今日 09:05
Kim Kardashian唔認為離婚屬失敗 惟無力改變前夫
網絡熱話 社交平台 水族館 抖音 澳洲

上一篇文章

綠色和平稱回收塑膠無助減少污染 再生塑膠更具毒性

下一篇文章

美Google「我是否同性戀」搜尋量 19年增逾12倍
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

英國限制留學生帶家屬赴英 減少淨移民人數
英國限制留學生帶家屬赴英 減少淨移民人數
美女KOL試食美斯新餐廳 網民嫌貴：本人親自下廚？
美女KOL試食美斯新餐廳 網民嫌貴：本人親自下廚？
英國4月通脹回落至8.7% 自去年8月以來首跌回單位數（第二版）
英國4月通脹回落至8.7% 自去年8月以來首跌回單位數（第二版）
馬斯克親述時間管理 如何兼顧3大巨企
馬斯克親述時間管理 如何兼顧3大巨企
英自由民主黨魁戴維：小部分女性擁有陰莖
英自由民主黨魁戴維：小部分女性擁有陰莖
【俄烏戰爭】俄指邊境親烏武裝分子用美製軍備 「瓦格納」折損2萬兵力（持續更新）
【俄烏戰爭】俄指邊境親烏武裝分子用美製軍備 「瓦格納」折損2萬兵力（持續更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款