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【德國經濟】德國經濟步入技術性衰退　歐洲央行6月料照加息

宏觀解讀 17:14 2023/05/25

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【德國經濟】德國經濟步入技術性衰退　歐洲央行6月料照加息

德國向下修訂去年第四季國內生產總值（GDP）至收縮0.5%，連同周四公布的第一季GDP收縮0.3%，德國連續兩季出現負增長，意味該國進入技術性衰退。

德國家庭首季消費開支減少1.2%

自俄烏戰爭爆發以來，德國經濟承受重大壓力，能源價格急升下，德國家庭首季消費開支減少1.2%，因消費者拒絕在服飾、家具及汽車方面作出花費。

分析認為，能源價格高漲打擊消費者消費意慾，雖然未來數季德國GDP料不會持續下跌，但相信經濟不會強勁反彈。

由於歐元區通脹仍然高企，市場普遍預期，歐洲央行將於6月15日的議息會議上再次加息。歐央行自去年7月以來，累計加息375點子。歐洲央行委員會鷹派代表、德國央行行長Joachim Nagel周初指，歐洲央行仍會加息數次。

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編輯：陳韻妍

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