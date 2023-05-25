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綠色和平稱回收塑膠無助減少污染 再生塑膠更具毒性

環球社會熱點 18:00 2023/05/25

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環保團體綠色和平發表報告，警告塑膠本質上和循環經濟不相容。綠色和平指再生塑膠有較高毒性，不應視回收塑膠為解決污染的方法。同時有研究發現，分解塑膠以作回收的過程中，會將微塑膠會散布及污染環境。

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全球自50年代以來，已生產約80億噸塑膠。綠色和平分析多份經過同行評審的研究，指僅得9%塑膠經回收再使用，更會製成有毒化學物質濃度更高的塑膠，增加對人類、動物和環境健康構成的潛在危險。

報告指，再生塑膠通常含有較高含量的化學物質，包括有毒的阻燃劑（flame retardant）及苯（benzene），也有溴化及氯化二噁英（brominated and chlorinated dioxins）等致癌物質及影響人體激素水平的內分泌干擾物。

國際消除持久性有機污染物聯盟（IPEN）科學顧問卡爾森（Therese Karlsson）表示，塑膠由有毒化學物質製成，這些有毒化學物不會在回收時輕易消失。

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卡爾森稱科學證據清楚表明，塑膠回收是一種有毒行為，整個過程都會威脅人類健康和環境。她指真正解決塑膠危機的方法是，對塑膠中化學物質作全球監管，並大幅減少塑膠產量。

綠色和平美國全球塑膠運動負責人福布斯（Graham Forbes）亦表示，塑膠行業各持份者如化石燃料及消費品公司等，繼續提倡塑膠回收作為解決塑膠污染危機的方法。但塑膠毒性會隨著回收而增加，大幅減產塑膠顯然才是解決塑膠污染的唯一方法。

外界預料到2060年時，塑膠產量將增加兩倍。綠色和平指，任何全球塑膠相關條約都必須立即大幅減少塑膠產量。餘下塑膠亦必須盡可能重用。該組織同時敦促各界，研發不涉及簡單燃燒或掩埋的廢物處理技術。

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責任編輯：李俊儀

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