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【劉‧住保鮮期@iM網欄】星薈館環球廚神發辦 難忘記的12道風味

名人薈萃 10:00 2023/05/27

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近期朋儕間都熱議一個美食蒲點「星薈館Zing House」，皆因港島店單是佔地已經有三萬呎，而且擁有多間極高私隱度的VIP連卡拉ok房，同時也有大廳雅座。而主廚則是年青有為的環球廚神冠軍楊智明師傅，30出頭的他曾獲獎無數，刀工了得，頭盤熱葷樣樣皆能。星薈館軟硬件都同樣出色，令我對這個 「環球廚神發辦」的美食約會有一定的期望。

同場加映：【青姐話】波動市  考理智

青姐話
【青姐話】波動市 考理智
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「環球廚神發辦美饌」 共有12道菜式， 12種風味，碟碟精彩。先介紹主打菜式，有跟忘不了魚同屬馬來西亞名貴河魚的野生巴丁魚。巴丁魚的運動量比一般魚為多，因為它時常「扎扎跳」浮上水面呼吸，呼吸得多加上日子有功，造就一身結實肉質，加上骨少肉厚又彈牙，身上的脂肪更是煙煙韌韌，感覺有滿滿的骨膠原和奧米茄三，非常健康，令人大啖大啖的將美味和營養送進口中。當晚楊師傅將這條重五至六斤，新鮮由馬來西亞空運到港的巴丁魚，以酒糟、20年花彫和雞油蒸，成功帶出香、滑、鮮的口感和味道，令筆者至今都念念不忘。

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吃巴丁魚前，當然是品嚐四大頭盤，包括有星薈十八盞，這道跟韓國醬油蟹和甬府名菜十八斬梭子蟹有異曲同工之妙的美食，卻叫人食得份外安心，因為師傅將熟羔蚧，以潮式做法用生抽魚露熟奄，熟蟹肉配鮮蟹膏，其味無窮，多吃幾件也無妨。而齊菜鮮蝦石榴果，則賣相精美，齊菜鮮蝦冬荀份量配搭得宜，既香且鮮。至於雙色剁椒蟶子皇，就最適合嗜辣的朋友，因為選用來配搭聖蟶子皇的食材是胡南椒和黃金椒，剁椒不同層次的辣度，令人食慾大增。最後一款以刀工取勝的頭盤是出水芙蓉，師傅就是用蘆筍雕花並以薑汁和果醋調味，單看已經是賞心樂事。鮮蘆筍爽脆的質感，加上調味酸香醋醒，令人胃口大開。

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其餘的菜式包括有最講求刀工的准揚名菜松茸菊花豆腐，廣東名菜牡丹玻璃蝦球，用A5和牛炸香野菌配意大利黑醋的和牛禮物盒，還有德國南部黑森林區出產的3A白露笋，有3.2公分直徑的它，要在削皮30%後的最佳狀態來吃，便最好不過。而堂剪火焰水晶乳豬，除了乳豬本身肉質非常嫩滑水潤外，它更是當晚打卡的一大亮點。

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完美的一餐中式廚師發辦盛宴，以名貴食材鮑魚製作的撈起麵和十勝紅豆雪糕涼粉作結。誰說香港中廚師行業有斷層？這位年輕有為的環球廚神楊師傅，以實力力證香港中廚業界人才輩出，嘴刁的香港人確實有福！

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同場加映：【溫股知新】港股未見起色  繼續專注業績

溫股知新
【溫股知新】港股未見起色 繼續專注業績

者劉泳錡_簡介：

曾任酒店餐飲人才培訓機構、跨國美妝公司和旅遊景點的人妻高管，在職場上喜以新鮮事物和原創作品吸金拎獎。但近年眼見職埸友好賺到金，離任後卻紛紛以金養病。所以決定要發掘多元方法去保鮮健康，提升心情和生活質素，￼￼有興趣大家都可以一起留住保鮮期。

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撰文 : 劉泳錡

欄名 : 劉‧住保鮮期

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