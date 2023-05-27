【清酒新世界@iM網欄】 WAKAZE．八 3款日版「ORBIA」清酒

上篇分享了WAKAZE的BARREL系列，今篇集中分享日版清酒。日版的系列為「ORBIA」，一共有三款清酒，包括「ORBIA GAIA」、「ORBIA SOL」及「ORBIA LUNA」。

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江戶時代最好的釀酒技術書籍「童蒙酒造記」詳細記載了眾多的釀酒方法，並指出「生酛是釀造最優質清酒的釀酒技術」，而WAKAZE運用天然酵母的力量，在大自然的恩惠下進行生酛釀造。

ORBIA GAIA是一款使用不規則的三段仕込釀造，進一步豐富使用生酛仕込的天然乳酸菌來釀造，帶來更多的旨味，再結合來自紅酒桶的醇香、甜度、鮮味和酸度，十分均衡，總括來說酸酸甜甜的。冷喝能充分享受到桶中熟成的果香，若果想感受到清酒的米香甜，可考慮加熱享用。

ORBIA SOL的顏色是最深，專門選擇酸度最高的階段來壓榨，味道相對地較濃郁。SOL採用了高温山廃一段仕込，一般來說在釀造期間要分開三次加入酒米、米麴和水，但WAKAZE會在最高溫的時候一次過加入再混合在一起，這樣做最大的特點是乳酸發酵時產生清爽酸味，同時凝聚了米飯的甜味。由於SOL在紅酒桶中熟成時間最長，其清新的酸度和堅果煙熏的香氣非常適合配搭肉類菜餚或甜辣的中菜，更可推薦搭配Comte和Camembert等奶酪，也可以嘗試搭配阿瑪雷托的利口酒飲用，出奇的配！

至於ORBIA LUNA，主要以與西餐搭配為目標的清酒，LUNA在拉丁語中有着月亮的意思。這一款與上兩款最大分別的是採用了白葡萄酒桶來熟成，藉着用白葡萄酒桶希望創造出既傳統又接近配搭食物多樣化的現代清酒。LUNA結合來自白酒桶的蜂蜜和雲呢拿的甜香，因此可以享受到豐富的甜味及清爽酸味，還有木桶陳釀的圓潤從容，作為甜酒是很受歡迎。LUNA的特點是口感豐富，推薦搭配文也魚柳、乾果和焦糖芝士蛋糕，同時可以加冰飲用。而LUNA的釀造手法也比較特別，酒藏採用了貴醸酒仕込，這是一種使用清酒代替水來釀造的方法，本來貴醸酒就是作為國酒或高級日本酒的方向來開發，所以這款酒更適合在晚宴上招待客人。

三款清酒各有特色，新手也非常適合飲用，例如餐前使用偏酸的SOL激起食慾、餐中使用酸甜協調的GAIA、餐後搭配甜點飲用同樣帶有甜味的LUNA畫下完美句號。

Wakaze Kura Grand Paris

地址：9 Rue de la Bergerie, 94260 Fresnes, France

官網：https://www.wakaze-sake.com/

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作者_Chris Wong（汪廷謙）簡介： 熱愛清酒的藝術家，喜研究清酒文化和歷史，亦是實踐體驗的一位唎酒師，希望打開「清酒新世界」。

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