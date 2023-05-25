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【人情公價2023】紅色炸彈 人情價已升至高達1500元！ 只收餅卡都要畀500元 睇簽紙原來要畀人情 ? (附人情公價表)

理財智慧 17:33 2023/05/25

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隨著疫情逐漸過去，有計劃要結婚的準新人都開始籌劃。疫情期間，婚禮全部無法舉行，太長時間沒有參加婚宴的人在收到「紅色炸彈」時，有時會困惑應該要付多少人情才合理。根據新婚生活易（ESDlife）進行的結婚消費調查，最新的婚宴人情中位數取決於場地，已經攀升至高達1500元！因此，對於那些正在籌備婚禮的新人，這個數字可以作為參考，幫助他們預算婚宴費用。
 

立即看看人情公價

    點擊圖片放大
    +9
    +8

婚宴人情中位數只是一個參考數字，賓客可根據自己與新人的交情調整人情金額以表達自己的心意。如果真的無法決定金額，也可以與邀請名單上與自己關係相似的朋友商量，例如舊同學、同事或表兄弟姊妹等，以免出現人情金額和身份不相符的尷尬情況。

最後即使不能出席婚宴，受邀的朋友也應該基於禮儀，向新人送上人情，表達自己的祝福。根據新婚生活易所做的調查，不出席婚宴的人情中位數為500元。當然，金額可以根據交情進行調整，最重要都是因應與對方的交情而定。

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責任編輯：陳玉蓮

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