【業績︱網易9999】網易高開9%　首季經調整淨利潤升近48%至75.7億人幣　勝預期

▲ 網易首季經調整淨利潤升近48%至75.6億人幣 勝預期

網易 （09999） 首季淨利潤為67.5億元（人民幣，下同），按年升53.7%，經調整淨利潤為75.7億元，按年升47.8%，高於市場預期。淨收入按年升6.3%至250億元，也好於市場預期。網易擬派季息，為每股每股0.0930美元或每股美國存託股0.465美元。

網易開市升9.12%，新造142.4港元，成交2.1億港元。

期內，遊戲及相關增值服務淨收入按年升7.6%至201 億元，其中，來自在綫遊戲的淨收入佔遊戲及相關增值服務淨收入的92.7%，而來自於手遊的淨收入佔在綫遊戲淨收入的72.3%。

創新及其他業務淨收入升12.8%至19億元。不過，有道淨收入則跌3.1%至12億元，雲音樂淨收入也跌5.2%至20億元。

首季遊戲及相關增值服務的毛利率為66.7%，按年升4.5個百分點，按季升7.6個百分點，主因去年第四季度在營業成本中一次性確認若干代理遊戲的版權費 用，以及自主研發、合作開發和代理遊戲的收入組合變動所致。

網易表示，《逆水寒》手遊將於6月30日推出；《哈利波特：魔法覺醒》將於今年夏天在海外市場推出。

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編輯：袁諾曦