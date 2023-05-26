【中環職場】職場小薯在中環返工 最傷銀包的三大伏位 精神損失點都賠唔到了

很多人以為在中環上班很好，感覺自己很高級。但實際上，這對於職場新手來說可能不是最好的選擇，因為工作的時間和成本都很高。除了飲食方面的支出高，上下班的時間壓力也很大。另外，為了遵守中環的工作衣著規定，打工仔們砰更需要額外花費購買符合該地區的工作服裝，這些額外的費用會增加打工仔的負擔，而且令一個職場新手無法達成理財目標。

在中環上班每天的午餐費用或高達80元，一個月接近2,000元。相反，在九龍區或民生區工作的午餐費用每餐約40元，一個月只需要約800元，較在中環工作節省了一倍以上的支出。而且在中環上班還需要面對地鐵擁擠的上下班時間，會令人感到疲倦及精神疲憊，將影響你增修的精神及機會。

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試想想你只是一個普通的職場新人，收入也只有一萬多元，在午餐、交通及為了配合中環的衣著打扮，不少打工仔都需要花費額外的金錢去購買附合該地區的返工衫，這部分的支出亦令在中環返工的小薯仔在衣服開支方面有所增加。

雖然在中環返工是不少社會新鮮人期待的事情，如果你可以找到兩份工作性質相近且薪資相當的工作，但其中一份在九龍區，那麼不要因為想在中環工作而做出不明智的選擇。因為對於職場新人而言，在中環返工最大的壞處是讓你銀包及精神上都帶來不利影響。

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責任編輯：陳玉蓮