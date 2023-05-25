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【黃鴨熱潮】Rubber Duck深受歡迎　全球經濟效益大

商業 16:33 2023/05/25

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繼2013年後，黃色橡皮鴨（Rubber Duck）今（25日）重臨香江，還要是「打孖」來！據悉，這是AllRights Reserved再次邀請黃色巨鴨來到香港，於海上展出「橡皮鴨二重暢」，它們最終會在哪裡停泊展出，將有待6月1日進一步公布。

Rubber Duck重臨香江，今次還要是「打孖」來！（馮漢柱攝）

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黃色巨鴨是荷蘭藝術家Florentijn Hofman的作品，除香港之外，它亦曾於全球多個地方展出，帶來龐大的經濟效益。

從2007年開始，大黃鴨就開始遊歷世界，每次都引來當地粉絲的瘋狂追捧。例如2013年在北京頤和園，大黃鴨亮相首日是周四的工作日，購票遊人竟達2.51萬人次，同比增長62.64%。在國慶7天長假中，頤和園累計遊客接待量66.6萬人次，至少有近2,000萬元（人民幣，下同）進賬。

帶動園博園及頤和園上億收入

由於大黃鴨在頤和園的展示是360度，很多遊客選擇乘船遊覽，帶動園內的遊船生意，3日小遊船出租率達到100%，帶來另一筆可觀收入。據主辦方估計，僅以園博園及頤和園為例，按照兩個公園公布的入園人流量，門票、遊船、餐飲等相關收入預計可達上億元的水平，總收入或超兩億元。

Rubber Duck無論去到哪裡都深受歡迎。（法新社圖片）

此外，當年第一批應市的3萬隻小黃鴨在十一期間就售罄，之後加推2萬隻亦火速賣光，也就是說，僅橡皮小黃鴨一款周邊產品就賣出超600萬元，還未計手機殼、馬克杯等收入。

加拿大國慶日吸數十萬遊客

黃色巨鴨不單在內地受歡迎，2017年在加拿大舉行的Redpath Waterfront Festival（RWF），橡皮鴨亦為多倫多海濱帶來了數十萬遊客，不少商舖都刷新了歷史銷售額，「這是我在Rabba Fine Foods工作30年來最忙碌的加拿大國慶日。」餐廳海濱店經理Elias Haddad說。

據現場調查分析，2017年RWF的經濟影響為760萬加元，創歷史新高；當地居民為此次活動花費了1,650萬加元，其中包括在當地餐館消費的480萬加元。當日吸引了來自不同地區的遊客，31%參加者居住在40公里以外，甚至有美國遊客出現，83%受訪者表示他們將返回該區購物或用餐，再次帶動當地消費。

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責任編輯：歐陽佩

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