【保你大】純保險、儲蓄保、投連險點揀好？一文了解三者分別

上次提到，芳姐茶餐廳的伙記阿蘇，光顧了他小舅，買了一份105的投資相連保險計劃（簡稱投連險），主要是買派息基金的。

但他買完也不太明白何謂105計劃，因為在他印象中，好像還有101，甚至110計劃。於是，筆者向他解釋，保險公司所出的投連險計劃，為甚麼會稱為101、105，或者110計劃。但更重要的是，未來我們賣的投連險，可能不止110，而是150，甚至更高。

森：「因為保監局認為，保險公司賣的投資計劃，始終要有較高的保障成分，因此要求我們推出一些有高保障成分的投資相連計劃。未來我們賣的投連險，你可能是一筆過投資，例如100萬元，但就要選擇一個保障級別，最少都要50%，甚至100%，或更高。」

【溫股知新】港股未見起色 繼續專注業績

蘇：「50%和100%是怎樣理解呢？」

森：「嗯，即是當投保人身故時，就要賠償整付投資額的150%或200%。」

蘇：「即是有人壽保障的投資計劃，但這次不是送1%或5%，應該不會是免費午餐吧！」

森：「哈哈，這個當然了。暫時來說，我估計，大部分保險公司都是不會要求客人額外支付保險費，而是從已經買入的基金單位中扣除。」

蘇：「咦，如果我是買派息基金的話，這樣做，我收的派息豈不是愈來愈少？而且，隨着我的年紀增加，保險費是不是會不斷增加？」

森：「完全正確。對於選擇派息基金的投資者，這確實是有影響的，因為保險費確實是按年紀而增加的，即是會愈扣愈多。」

蘇：「啊，好彩我及早買了一份105的投連險，而不是這類150計劃呢！」

森：「同意，如果你是以收息為主要目的，確實應該買105計劃，但這些150或200計劃，也不是沒有賣點的。應該這樣說，如果是買150或200計劃，你應該是保障為先，所以會適合較為年青的客人。他們的心態應該是保障之餘，還希望戶口的價值會較傳統的人壽保障更高呢！」

蘇：「森哥，其實我一直有個疑問，我們投資的話，是不是應該集中做投資，需要保障的話，是不是應該只買純保障的計劃呢？」

【好去處】日本「國民家品店」NITORI 首間旗艦店進駐MegaBox 佔地2萬呎 貨品種類逾5500件【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

森：「你這個問題基本上就是問：應該買純保險還是有儲蓄成分的保險。你知道兩者的分別嗎？」

蘇：「純保險一定要去世才有得賠，中途想退保就沒有任何錢。」

森：「正確。純保險是客人純粹支付保險費用，但如果是有儲蓄的保險，就是在保險費之餘，客人再多付一些錢，多出的部分就由保險公司負責投資，然後再向這些保單分紅。因此，如果你中途退保，也至少可取回保單內的現金價值。」

蘇：「明白，那麼，投資相連的人壽保險又如何？」

森：「投資相連的人壽保險也是客人在支付保費用之餘，也多付了錢，但是用來投資，目的是希望可以賺取更高的回報。」

蘇：「啊，明白了。但是，投資是有風險的，這是由我們負責？」

森：「正是呢！」（待續）

【青姐話】波動市 考理智

撰文：羅國森 資深財經編輯，現任保險理財顧問，擁有認可財務策劃師資格，曾出版《讓你富起來》及《逆市淘金》等暢銷著作。

＊以上內容輯錄自第812期《iMoney》Focus。

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：陳楚琨