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【債務上限】晉達：四大原因料債務上限談判達成協議的可能性最大　美國宏觀前景面臨重估

股市 16:19 2023/05/25

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【債務上限】晉達：四大原因料債務上限談判達成協議的可能性最大　美國宏觀前景面臨重估

美國債務上限僵局持續是市場焦點，晉達提出四種情境，並認為債務上限問題通過談判達成協議的可能性最大，預期決議將重估美國宏觀前景，以及未來財政狀況或會出現一些嚴重的結構性阻力。

晉達表示，今次債務上限衝突大致上可能演變為四種情境：1）最有可能出現的情境—通過談判達成協 議，當中可能涉及削減部分開支及監管變動。2）在並無取得國會同意的情況下提高債務上限，即透過行政行動或不尋常的操作，鑑於可能面臨法律挑戰，出現這種情境的可能性較低。3）在無法達成協議的情境下優先支付利息。4）在無法達成協議的情境下任由債務完全違約，但可能性甚微。

晉達相信，談判達成協議的可能性最大。首先，有別於 2011年及2013年，赤字問題並非當務之急。第二，共和黨已不如2010年代初團結，當時共和黨員在眾議院的多數席位更多。第三，拜登政府實際上可能希望在當前宏觀經濟形勢下採取若干財政限制措施。最後，參議院近年來在通過議案方面的效率相當高，並已建立一些穩固的工作關係對抗僵局。

由於避免了增長的極端風險，決議對市場影響將會是重估美國宏觀前景；美國的利率曲綫將相應適度上移，亦將導致特定市場異常情況逆轉，例如美國國債收益率曲綫將回復正常。隨美國財政部開始重建現金餘額及美國經濟的流動資金耗盡，流動資金的前景將反常地惡化，這情況可能對美國股市不利，即使市場隨即稍為緩和。

而且，展望未來，晉達估計，財政狀況會出現一些嚴重的結構性阻力，例如美國赤字可能大幅增加。

【ET財智Talk】 人民幣會否繼續跌？港元存款利率會繼續高企多久？鴻鵠資產陸庭龍為你分析解構

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編輯：袁諾曦

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