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【多圖】屯門NOVO LAND會所陪你睇　6大水上遊樂設施創休閑國度

股樓投資 17:25 2023/05/25

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新地（00016）旗下屯門NOVO LAND，今開放項目的現樓會所率先供傳媒參觀，新地代理工程管理部策劃總監伍則堅表示，配合NOVO LAND第1A期及第1B期現樓入伙，會所NOVO Resorts之Poolside Club率先落成。

今開放參觀的會所範圍包括戶外泳池、嬉水池、按摩池等6大水上遊樂設施，另有健身室、會所餐廳、室內主題遊樂場，以及藝術長廊。

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NOVO LAND的會所配備88項悠閒遊樂設施及娛樂服務，包括近3.2萬平方呎的水上遊樂設施、2個面積合共約 6,600平方呎的健身室、逾2.2萬平方呎的青年及童樂空間、寵物玩樂天地及室內外共享空間。

【多圖】NOVO LAND第2A期示範單位陪你睇 簡約悠然舒適家居【下一頁

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撰文 : 蔡子俊

NOVO LAND 屯門 大埔 一手市場 新地

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