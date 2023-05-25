【中海油883】今年產量目標6.6億桶油當量 中海油斥50億人幣拓新能源

中國海洋石油（00883）本周一至三（22至24日）在深圳及珠海舉行資本市場調研及媒體參觀活動，公司相關負責人表示，今年經營策略將繼續增儲上產、提質降本增效，並推動科技創新及穩步推進綠色發展。他稱，今年資本支出目標約1000至1100元人民幣，產量目標6.5億至6.6億桶油當量，七成於國內，三成於海外，並料有9個新項目於年內投產。他補充，中海油未來3年產量將保持快速增長，明年目標6.9億至7億桶油當量，至2025年目標達7.3億至7.4億桶油當量。

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科技創新方面，他稱，公司自主設計建造的亞洲第一深水導管架平台「海基一號」成功安裝。至於綠色發展，他表示，中海油力爭實現2025年國內天然氣總產量佔比超過30%的目標，且預期今年公司將有約50億元人民幣的資本開支用於與減碳相關的項目，而公司的CCUS等項目仍處於積極探索階段。活動中，負責人亦有提及中海油估值，指在本港上市的股份，估值一值被低估，原因之一是港股表現不是很好，以及受到美國政府制裁後，股東結構出現重大變化，在特朗普政府於2020年底宣布制裁前，歐美投資者佔逾75%，當中美國約40%至45%，歐洲約30%。他續指，現時股以亞太區為主，包括香港及新加坡等地。

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他認為，「中特估（中國特色估值體系）」將會利好作為央企的中海油，未來若要提高集團的價值，需要投資者、監管機構及公司三方努力，集團亦會繼續維持派息比率在四成水平回饋投資者，也會視乎股價水平而進行回購。他補充，中海油亦有意在中亞、中東及南美尋求新併購項目，會視乎該項目是否與上下游業務有關，以及能否產生協同效應等。

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