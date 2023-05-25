  • 27°C
香港時間 : 2023525日 (週四) 16:48
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【中海油883】今年產量目標6.6億桶油當量 中海油斥50億人幣拓新能源

股樓投資 16:19 2023/05/25

分享：

分享：

中國海洋石油（00883）本周一至三（22至24日）在深圳及珠海舉行資本市場調研及媒體參觀活動，公司相關負責人表示，今年經營策略將繼續增儲上產、提質降本增效，並推動科技創新及穩步推進綠色發展。他稱，今年資本支出目標約1000至1100元人民幣，產量目標6.5億至6.6億桶油當量，七成於國內，三成於海外，並料有9個新項目於年內投產。他補充，中海油未來3年產量將保持快速增長，明年目標6.9億至7億桶油當量，至2025年目標達7.3億至7.4億桶油當量。

【同場加映】青姐話：波動市 考理智

青姐話
【青姐話】波動市 考理智

科技創新方面，他稱，公司自主設計建造的亞洲第一深水導管架平台「海基一號」成功安裝。至於綠色發展，他表示，中海油力爭實現2025年國內天然氣總產量佔比超過30%的目標，且預期今年公司將有約50億元人民幣的資本開支用於與減碳相關的項目，而公司的CCUS等項目仍處於積極探索階段。活動中，負責人亦有提及中海油估值，指在本港上市的股份，估值一值被低估，原因之一是港股表現不是很好，以及受到美國政府制裁後，股東結構出現重大變化，在特朗普政府於2020年底宣布制裁前，歐美投資者佔逾75%，當中美國約40%至45%，歐洲約30%。他續指，現時股以亞太區為主，包括香港及新加坡等地。

【延伸閱讀】聯通季績： 中聯通首季多賺逾11% 創同期新高 績後股價回吐逾2%，請按【見下頁

    點擊圖片放大
    +5
    +4

他認為，「中特估（中國特色估值體系）」將會利好作為央企的中海油，未來若要提高集團的價值，需要投資者、監管機構及公司三方努力，集團亦會繼續維持派息比率在四成水平回饋投資者，也會視乎股價水平而進行回購。他補充，中海油亦有意在中亞、中東及南美尋求新併購項目，會視乎該項目是否與上下游業務有關，以及能否產生協同效應等。

【同場加映】溫股知新：港股未見起色 繼續專注業績

溫股知新
【溫股知新】港股未見起色 繼續專注業績

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

開啟hket App，閱讀全文

撰文 : 袁國守

中國海洋石油（00883） 港股

上一篇文章

【保你大】純保險、儲蓄保、投連險點揀好？一文了解三者分別

下一篇文章

【港爸媽真苦】年儲50萬 儲足5年 供子女海外升學 265萬元升學支出

緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【創智銓薈@iM網欄】不再怕中暑 工人安全大升級
【創智銓薈@iM網欄】不再怕中暑 工人安全大升級
區內退休人士鍾情屋苑環境寧靜　382萬一筆過買新圍苑兩房
區內退休人士鍾情屋苑環境寧靜　382萬一筆過買新圍苑兩房
MIRROR 6子 SOLO演唱會 每成員首場為MIRO場 留7成予會員訂購
MIRROR 6子 SOLO演唱會 每成員首場為MIRO場 留7成予會員訂購
【好去處】日本「國民家品店」NITORI 首間旗艦店進駐MegaBox 佔地2萬呎 貨品種類逾5500件
【好去處】日本「國民家品店」NITORI 首間旗艦店進駐MegaBox 佔地2萬呎 貨品種類逾5500件
【移民英國】料今年移民人數達70萬破記錄　英國將限制向留學生發出親屬簽證
【移民英國】料今年移民人數達70萬破記錄　英國將限制向留學生發出親屬簽證
【假日好去處】天文台3月25及26日開放日免費參觀 網上登記即可索取四張入場券【附登記連結】
【假日好去處】天文台3月25及26日開放日免費參觀 網上登記即可索取四張入場券【附登記連結】
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款