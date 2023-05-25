▲ 【美團業績】美團首季收入增26.7% 經調整淨利54.91億人幣、大勝預期

內地生活服務平台美團 （03690） 公布首季業績，期內收入586.17億元（人民幣，下同），按年增26.7%，勝預期的574.82億元；純利33.58億元，去年同期蝕57.03億元，大勝預期的蝕2.15億元；經調整淨利54.91億元，去年同期蝕35.86億元，大勝預期的賺19.34億元。

美團首季核心本地商業收入428.85億元，按年增26.7%，分部經營溢利94.45億元，按年增100.7%；新業務收入157.32億元，按年增30.1%，分部經營虧損持續收窄至50.29億元，去年同期為蝕84.53億元。

核心本地商業分部下，餐飲外賣及美團閃購上季收入按年增長，主要受惠交易筆數及客單價增加，以及更有效的交易用戶激勵策略所推動；到店、 酒店及旅遊業務收入受惠消費恢復帶來強勁交易金額增長所推動，部分被收入結構變動導致的變現率減少所抵銷。

外賣行業持續復甦 訂單量健康增長

美團稱，餐飲外賣行業持續復甦，公司動態更新運營策略，帶動訂單量的健康增長。美團舉例稱，上季公司迅速調整營運策略及用戶激勵計劃，應付不斷增長的消費需求，驅動餐飲外賣業務的活躍商家及交易用戶數量穩健增長，此外，美團拓展平台商家，新入駐的KA（外賣品牌大連鎖客戶）與CKA（外賣品牌小連鎖客戶）商家數量按年增長，同時美團試點新營銷及推廣形式。

美團閃購繼續保持高增長勢頭，上季交易用戶數及交易頻次增長的驅動下，訂單量按年增長約35%，首季年活躍商家數按年增長超過30%。美團提到，非食專賣店、酒飲及鮮花保持高速增長，將繼續擴大新供給地域覆蓋範圍，同時加強消費者在美團上看病及買藥的心智。

上季到店業務收入增速逐月提升

抖音近月踩入到店市場，不過，美團稱，其上季到店業務的交易額及收入增速逐月提升。美團提到，持續加強內容呈現能力、短視頻形式， 並推出「特價團購」等。

美團稱，通過營銷宣傳及活動，公司進一步加強消費者在美團上找低價的心智，未來將利用組織能力、消費者心智和商家服務方面的優勢，繼續更新運營並豐富產品及服務組合，從而加快到店行業的線上化滲透。

酒店及旅遊業務方面，美團稱，消費需求復甦，間夜量和交易額首季實現強勁增長，今年春節期間的間夜量較疫情前增長超過40%。美團提到，本地住宿及短途旅遊的間夜量亦於春節後保持強增長勢頭，並連續多個週末出現新高。

新業務繼續升運營效率

美團旗下社區電商業務美團優選上季繼續提升運營效率，優化定價及產品管理能力，到3月底，累計交易用戶數量已經達到4.5億。

生鮮電商業務美團買菜首季交易額按年增長超過50%，上季其持續專注於成本控制及效率提升，還通過提供更多樣化的產品選擇，加快產品流通效率，提升消費者體驗。

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編輯：李哲毅