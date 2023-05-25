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【歐元定存】歐元定存息最高7厘 大行罕有連環出招搶資金

16:04 2023/05/25

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發鈔行罕有齊搶歐元定期存款

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今年龍頭大行普遍對港元定期存款息忍手，以減定存息居多；不過，卻罕有轉戰線搶吸歐元定期存款。滙豐剛於本周一（5月22日）新推1星期歐元定存年息7厘，1個月年息也有3厘；這是繼中銀香港 （02388） 於今年新增歐元特惠息，踏入第2季又勁加1個月年息至3厘以來，兩大發鈔行皆瞄準歐元的商機。

花旗維持第2季最看好的外幣是歐元，市料敘造定存可博滙息雙贏。

花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管廖嘉豪回應本報查詢指，預期歐洲央行只會在6月15日再加息1次，幅度為25點子，令目標息率至3.5厘。

廖嘉豪解釋看好歐元的主因，歐洲的實際工資繼續呈上升趨勢，而超額儲蓄仍處於高位，這也表明歐洲的復甦可以由內部消費帶領，而不是完全依賴中國增長。

廖嘉豪預期， 歐元兌美元3個月內預測為1.11，未來6至12個月料為1.16。歐元的後向也繫於美元，廖嘉豪料美國於6月中暫停加息；美滙指數3個月預測為101.12，6至12個月預測為96.81。

另市面不乏大小銀行提供歐元定存息，包括發鈔行渣打香港 （02888） 、大新 （02356） 及華僑永亨等。

高息榜：

  • 7天：中銀香港及滙豐7厘
  • 1個月：花旗5厘
  • 3個月：招商永隆1厘
  • 6個月：大眾銀行及招商永隆1.1厘
  • 1年：招商永隆及大眾銀行1.2厘

專家料歐元滙價 短期阻力在1.0862

歐元滙價今天（25日）報1.07，華僑永亨經濟師姜靜說，歐元近期欲升乏力，主要受聯儲局官員近日放鷹，令美滙指數挑戰104， 美國聖路易斯聯儲總裁Bullard 明言，目前美國通脹水平仍過高，支持今年再加兩次息共0.5厘。另一有投票權的明尼亞波利斯聯儲總裁Kashkari放風，若CPI高企難下，贊成再加息，利率可能須超過6厘，才能回到儲局2%的通脹目標。而儲局剛公布5月議息紀錄，反映會員呈分歧，目前市場對6月加息的押注維持在兩成左右。

姜靜補充，歐元公布疲弱的PMI數據後，但歐央行繼續收水冀打擊通脹，料歐元短期的阻力位在1.0862 ，支持區在1.07；未來兩周兌港元的高低位介乎8.32到8.5033。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪

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