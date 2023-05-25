【港爸媽真苦】年儲50萬 儲足5年 供子女海外升學 265萬元升學支出

為人父母，由懷孕開始已經邢要擔心各種事情，小時候擔心健康，長大後要計劃教育。今時今日香港不少父母會計劃讓子女到海外升學。滙豐一項調查發現，家長如計劃送子女到海外升學，預計平均要花費港幣265萬元，需時最少5年才能累積足夠款項應付開支。



滙豐近日向大約400名已經或計劃送子女到海外升學的富裕家長進行網上調查，以了解他們就該議題的偏好及準備工作。調查顯示，30%的家長計劃讓子女在中四至中六期間到海外留學，32%表示當子女到大學階段才會安排。大約三分之一的家長預期子女會取得碩士或以上學位，平均開支為港幣330萬元。

【網上熱話】家庭月收入幾多先可以生 B ? 500蚊同200蚊都有一罐奶粉 睇你點養 ! 【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

此外，四分之三的受訪者認為他們就子女負笈的計劃可做得更好或更早開始準備。滙豐香港區財富管理及個人銀行業務客戶及市場策劃主管許長虹表示，為針對有海外升學需求的客戶在財務和教育規劃上的不同需要，公司推出一個全面和具針對性的服務方案，以全面照顧滙豐富裕客戶及其子女的要求。

無論在那裡升學，子女未來仍然要面對人生的各種挑戰，父母在能力範圍下為子女提供最好的。作為父母亦不需要將自己迫得太緊，子女最需要的亦是父母的陪伴，不一定需要太多的金錢。

【青姐話】波動市 考理智

【保誠調查】半數港人滿意現時財務狀況 近6成人認為積蓄夠用至80歲或以上，詳見【下一頁】

WhatsApp用家必要知道5件事 加密訊息有呢幾個隱藏功能，詳見【下一頁】

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：陳玉蓮